طلعت يوسف يوافق على رحيل لاعب الإسماعيلي إلى الدوري الكويتي

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وافق الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي على رحيل الأنجولي أري بابل، جناح الفريق في الميركاتو الصيفي الجاري، وذلك بعد وصول عرض له من أحد أندية الدوري الكويتي على سبيل الإعارة.

ومن المنتظر أن يعلن الإسماعيلي عن رحيل أري بابل، بشكل رسمي خلال الساعات القليلة المقبلة، خاصة بعدما أكد المدير الفني، عدم حاجة الفريق لخدماته في الموسم المقبل، لوجود أكثر من لاعب مميز في مركزه.

وكان مسؤولو الدراويش نجحوا في الأيام الماضية في تجديد التعاقد مع اللاعب الأنجولي لمدة موسمين قادمين، بناءً على طلب إيهاب جلال، المدير الفني السابق للفريق.

يُذكر أن الفترة الماضية شهدت رحيل أكثر من لاعب عن صفوف الإسماعيلي على رأسهم المهاجم التونسي فخر الدين بن يوسف ولاعب خط الوسط نادر رمضان والظهير الأيسر الجزائري رضوان شريفي، بالإضافة إلى انتهاء إعارة كل من حسين السيد ومصطفى الزناري، لاعبا طلائع الجيش ومحمد حسن، لاعب سيراميكا كليوباترا وأحمد العش وزياد طارق، لاعبا النادي الأهلي، وحارسي الفريق محمد صبحي ومحمد مجدي، وعدد من اللاعبين الشباب أبرزهم حازم مرسي ومحمد الضرف ومحمد سليمان.

ودعم الإسماعيلي صفوفه حتى الآن بالتعاقد مع كل من عصام صبحي، ظهير أيمن مصر المقاصة، وأحمد عادل عبدالمنعم، حارس مرمى الجونة والليبي محمد الترهوني، ظهير أيسر نادي سموحة وأحمد عيد ظهير أيمن نادي الزمالك وعمر رضوان حارس مرمى طلائع الجيش.