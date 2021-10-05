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تجديد حبس المتهم بقتل عروسته ليلة «الحنة» في قليوب 15 يوما

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تجديد حبس المتهم بقتل عروسته ليلة «الحنة» في قليوب 15 يوما تجديد حبس المتهم بقتل عروسته ليلة «الحنة» في قليوب 15 يوما

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قرر قاضى المعارضات بمحكمة قليوب الجزئية تجديد حبس المتهم بقتل عروستة ليلة الحنة والمعروفة إعلاميا بـ عروس قليوب 15 يوما على ذمة القضية مع مراعاة التجديد له في الميعاد المحدد واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة وإرسال السلاح الأبيض «السكين» المستخدم بالواقعة للمعمل الجنائى لفحصه

أدلى المتهم بقتل عروسة تفصيليا أمام جهات التحقيق وقال أنه أقدم على ارتكاب جريمتة قبل 48 ساعة من زفافهما رسميا وبعد عقد قرانهما بـ4 أيام فقط مشيرا إلى أن العروسة القتيلة ابنه عمته وأنه عقد قرانه عليها قبل الحادث ب4 أيام دون رغبته إرضاءا لأسرتة لارتباطه عاطفيا بفتاة أخرى

أوضح المتهم أنه استدرج العروس بعد مكالمة على هاتفها المحمول وطلب مقابلتها بجوار منزلها خلال حفل الحنة الخاصة بها وعقب ظهورها امامة طعنها عدة طعنات في انحاء الجسد واستولى على هتفها المحمول حتى لا يتم الوصول اليه من اخر اتصال تم بها وهرب وبعدما تبين غيابها شارك في البحث عنها مع ذويها وعندما عثروا عليها نقلها للمستشفى لإنقاذها متظاهرا بأنه لايعلم شيئا عن الواقعة أكد المتهم انه نادم على ارتكاب جريمتة قائلا ان الشيطان لعب برأسة وكان يظن انه لن ينطشف امره

كانت مديرية امن القليوبية تلقت بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة «ع ع» والمعروفة اعلاميا بـ عروس قليوب مقتوله بعدة طعنات وملقاة بجوار منزلها في ليلة الحنة الخاصة بها وبسؤال والدها قال إنه أثناء الاحتفال بحنة القتيلة، ورد إليها اتصالا هاتفيا قامت على إثره بالخروج من المنزل، وبالبحث عنها عثر عليها جثة هامدة في قطعة أرض بجوار المنزل وتبين عدم وجود هاتفها المحمول.

وتوصلت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة عريس المجنى عليها «نجل عمتها» إرتكب الواقعة لعدم موافقته على الزواج منها وإجباره عليها والقى القبض عليه واعترف تفصيليا بارتكاب الواقعة.

المصرى اليوم

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