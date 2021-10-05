اتفاقية بين النادي الافريقي وأولمبيك مارسيليا

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بدعوة من نادي أولمبيك مرسيليا تحوّل كل من رئيس النادي الافريقي يوسف العلمي وعضو الهيئة المديرة علي علولو والمدرب منتصر الوحيشي إلى مدينة مرسيليا بالتنسيق مع السيدين حلمي الوصيف و Olivier Nsiabamfumu

وحضر وفد الإفريقي كمدعويين رسميين الى مباراة أمس الخميس في ملعب "فيلودروم"...

وتم اليوم الجمعة عقد اجتماع مطول مع رئيس أولمبيك مرسيليا Pablo Longoria والمدير الرياضي David Friio والمدير الفني Nacer Larguet

وكانت الجلسة مثمرة جدا، حيث تم الاتفاق على جملة من المسائل من بينها امضاء اتفاقية شراكة مع النادي الفرنسي العريق وتبادل الخبرات البشرية والتقنية والرياضية، مع تدارس إمكانية تنظيم مقابلة ودية تجمع الفريقين في الأشهر القادمة.

المصدر: الصفحة الرسمية للنادي الافريقي