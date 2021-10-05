تسجيل دخول
Toggle navigation
شبكة عيون الإخبارية
الرئيسية
أخبار مصر
حوادث
محافظات
العالم
أسعار
حظك اليوم
رياضة
فن
هو و هي
فيديو
DMC
أخبار عاجلة
نقيب الزراعيين: الوادي الجديدة محافظة جاذبة للاستثمار في صناعة التمور والحرير
-
الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 11:03 صباحاً
رئيس «بحوث الصحراء»: ضوابط جديدة للتسجيل.. وآليات لتنفيذ الأهداف التطبيقية لعمل المركز
-
الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 11:03 صباحاً
«الري»: استمرار الحملات الموسعة لإزالة التعديات على نهر النيل بالمحافظات
-
الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 11:02 صباحاً
رغم تصدره عالميا .. بطل «Squid Game» : هوليوود لم تطرق بابي بعد
-
الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 11:02 صباحاً
تعرف على موعد الإعلان عن تمديد عقد معلول مع الأهلي
-
الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 11:02 صباحاً
رسميًّا واستجابةً للأهالي.. تفعيل "مواقف منافذ مكة الـ5" للشاحنات والصهاريج
-
الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 10:54 صباحاً
الموارد البشرية: إيقاع العقوبة بحق منشأة اشترطت جنسية محددة للتوظيف
-
الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 10:54 صباحاً
"السوق السوداء للعمالة المنزلية".. سماسرة ومكافحة وهروب وهذا هو الحل
-
الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 10:54 صباحاً
مركز بلاغات العنف الأسري يتفاعل مع هاشتاق "#انقذو_فتو_وتالا_من_ابوهم"
-
الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 10:54 صباحاً
يديرها "الشهري".. "غرفة الرياض" تنظم ورشة عمل إجراءات كود البناء السعودي
-
الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 10:54 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
استكمال جميع الترتيبات لتأمين مشاركة أكثر من 120 ألف نازح بالانتخـابات العـراقية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الثلاثاء 05 أكتوبر 2021 03:05 مساءً
135
Facebook
Twitter
Print
معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
مواضيع متعلقة
إعلان النتائج الأولية للانتخابات العراقية
RT Arabic (روسيا اليوم)
الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 10:35 صباحاً
الجزائر تشترط.. ما مصير علاقاتها مع المغرب وفرنسا؟
RT Arabic (روسيا اليوم)
الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 09:11 صباحاً
الجيش الإيراني يختبر منظومة الدفاع الجوي "مجيد"
RT Arabic (روسيا اليوم)
الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 09:11 صباحاً
اختتام التدريبات الروسية الجزائرية المشتركة
RT Arabic (روسيا اليوم)
الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 09:11 صباحاً
السابق
بالفيديو.. حريق يدمر نحو 30 حافلة في روما
التالى
بحثًا عن رفات الطيار الإسرائيلي .. إسرائيل تنفذ عمليتين في سوريا ولبنان
Tweets by @3yonNews