«معلومات الوزراء» يطلق موقعًا مختصًا بعرض استطلاعات الرأي العام

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أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، موقعًا على شبكة الإنترنت مختصًا بعرض استطلاعات الرأي العام والمسوح الميدانية التي يجريها وعنوانه: http://popc.idsc.gov.eg.

جاء ذلك في إطار حرص الحكومة على اتباع نهج الشفافية وإتاحة البيانات والمعلومات على اختلاف أنواعها وأشكالها للمواطن المصري، وانطلاقاً من سياسة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الهادفة إلى الإتاحة المعلوماتية بكل الصور ووفق مختلف الأدوات العصرية وبالصورة التي تتيح للمواطن ولوسائل الإعلام، البدائل المختلفة للوصول إلى المعلومات باعتبارها حق مكفول للجميع.

ويعرض الموقع استطلاعات الرأي والمسوح الميدانية التي أجراها مركز استطلاعات الرأي العام التابع لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، خلال السنوات الماضية مدعمة بالنتائج التفصيلية والرسوم البيانية التي تتيح للقارئ تحليلاً متعمقاً لجوانب الموضوع محل الاستطلاع أو المسح ورؤية شاملة لتوجهات الرأي العام تجاهه.

ويتضمن الموقع استطلاعات متنوعة تم تصنيفها إلى عدة فئات تشمل استطلاعات (اجتماعية، واقتصادية، وسياسية، وصحية وتكنولوجية، وتعليمية، وموضوعات أخرى)، ومن أبرزها استطلاعات حول مدى استعداد المواطنين للتقديم على هجرة دائمة، ورؤية المصريين لخطورة فيروس كورونا، ورأيهم في حصول الأطفال على اللقاح، ومدى تفضيلهم لشراء الأثاث المصري، ودرجة تأييدهم لإصدار البنك المركزي للعملات البلاستيكية، ورأى الشركات ومدى استفادتها من مبادرة البنك المركزي للسداد الإلكتروني، إلى غير ذلك من الموضوعات المتنوعة.

ويشتمل الموقع على منهجية إجراء الاستطلاعات والمسوح التي يجريها مركز الاستطلاعات التابع لمركز المعلومات، والتي تعتمد على الهاتف الأرضي كوسيلة جمع البيانات وأضيف لها في يونيو 2014 الهاتف المحمول بهدف تحقيق تمثيل أفضل للمجتمع في ظل التزايد السريع لخطوط الهاتف المحمول إلى أن تم استبعاد الهاتف الأرضي والاعتماد فقط على المحمول اعتبارًا من مارس 2021 لاستهداف العينة التي تم اقتصارها على البالغين (18 سنة فأكثر) مع الاعتماد على الهاتف الأرضي فقط في الاستطلاعات التي تستهدف أرباب الأسر، بالإضافة لذلك تتضمن المنهجية تحليلاً إحصائياً يتكون من عدة خطوات هي تنقيح البيانات، والتحليل الكيفي للأسئلة المفتوحة، والتحليل الكمي للأسئلة المغلقة، وتطبيق الأوزان النسبية.

جدير بالذكر أن مركز استطلاعات وبحوث الرأي العام بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تم إنشاؤه في شهر يوليو عام 2003، كأول جهة مصرية حكومية متخصصة في قياسات الرأي العام باستخدام الأساليب الحديثة في جمع البيانات لاستطلاع آراء المواطنين حول مختلف القضايا وقياس اتجاهاتهم نحو القرارات والسياسات والقوانين المختلفة بحيادية ووفقاً للمعايير الدولية المحكمة.

وتمثلت رؤية المركز منذ نشأته في الريادة والتميـُّز في مجال قياسات الرأي العام على المستويين المحلي والإقليمي لخدمة كل من المواطن وصانع القرار، وذلك عن طريق دعم عمليات صنع القرار والتخطيط ووضع السياسات العامة، ليس فقط لرئاسة مجلس الوزراء بل امتد دورها إلى العديد من الجهات الحكومية والخاصة داخل المجتمع المصري.