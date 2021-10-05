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تقدم النائب احمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة وطن، بخالص التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية بمناسبة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، تلك الذكرى التي سطرت خلالها القوات المسلحة المصرية تاريخًا مجيدًا بدماء وشجاعة رجالها، ممن استردوا الأرض والكرامة بباسلة.

وقال «شلبي»، في بيان أصدره، اليوم الثلاثاء أن ذكري انتصارات حرب اكتوبر المجيدة ستظل تذكرها صفحات التاريخ بفخرٍ وعزةٍ لكل المصري، نتيجة فدائية المقاتل المصرى الذي صنع المعجزات.

كما تقدم رئيس الهيئة البرلمانية بخالص التهنئة لوزير الدفاع والإنتاج الحربيّ؛ بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد، وقادة وضباط وجنود الجيش المصري العظيم الذين بذلوا التضحيات الغالية من أجل الحفاظ على أمن وسلامة الوطن.

وأكد شلبي، على أن روح انتصارات اكتوبر باقية للمضي قدما في تحقيق المزيد من الانتصارات في معركة البناء والتنمية والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي، مشددا على أن هناك معركة أخرى تقودها القوات المسلحة، ستدرس في الأدبيات العسكرية لسنوات مقبلة، وهي الحرب على الإرهاب، والتي تعد حرب وجود للوطن وبمثابة عبور جديد للحفاظ على الأمن القومي المصري.