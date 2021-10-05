رئيس «الوفد» يهنئ السيسى بذكرى نصر أكتوبر

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أرسل المستشار بهاءالدين أبوشقة رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ برقيات تهانٍ إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى والفريق أول محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية.، وقال أبوشقة في بيانه أنه يرسل للرئيس السيسي خالص التهنئة بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر المجيدة التي أكدت أن القوات المسلحة المصرية هي الدرع الحامية والحصن الواقى للشعب المصرى من أي تهديد يهدد أمنه وشرفه وكرامته، وذلك عهد المصريين، وشهادة التاريخ على وطنية القوات المسلحة المصرية، ولعل ذلك ما أكدته الأحداث بعد 25 يناير 2011 ، وموقفكم الوطنى الشجاع الذي حمى الدولة المصرية والمصريين من مؤامرة إدخال مصر في دائرة الفوضى كما حدث في دول أخرى مجاورة، وما كان مدبرًا له من فوضى لإسقاط الدولة المصرية، إضافة إلى دور القوات المسلحة المصرية التي وقفت إلى جوار الإرادة الشعبية ومواقفها الوطنية الصادقة مع إرادة المصريين في 30 يونيو 2013، والتي حمت هذه الإرادة.