«التخطيط» و«الصحة» يعقدان ورشة عمل للإعلان عن بدء ميكنة نموذج إخطار الوفاة والميلاد بالمستشفيات

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عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورشة عمل للإعلان عن بدء المرحلة الأولى من ميكنة نموذج إخطار الوفاة والميلاد بالمستشفيات وربطها بمنظومة تسجيل المواليد الوفيات بمكاتب الصحة بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية WHO.

وأوضحت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن تطوير نماذج إخطار قيد المواليد والوفيات بالمستشفيات والربط مع منظومة تسجيل المواليد والوفيات بمكاتب الصحة، جاء متسقًا مع سياسة الدولة المصرية وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، في مجال التحول الرقمي وميكنة الخدمات المقدمة للمواطن المصري وفقًا لرؤية مصر ۲۰۳۰.

وأكدت السعيد استمرار الجهود المبذولة لتطوير ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والتي تمُكِن العاملين في المنشآت الصحية من تقديم الخدمات بكل سهولة ويسر بما يضمن جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبه، قال م. أشرف عبدالحفيظ مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للتحول الرقمي إن البرنامج يأتي في إطار برتوكول التعاون القائم بين وزارتي التخطيط والصحة والذي يهدف لتحسين مستوي الخدمات الصحية بما يضمن تقديم الخدمات الصحية الأولية لجميع المواطنين وكذلك ضمان جودة الخدمة المقدمة عن طريق ميكنة دورات العمل باستخدام أحدث تقنيات تكنولوجيا المعلومات وبناء قواعد بيانات صحية يمكن الاعتماد عليها لدعم اتخاذ القرار، وكذلك تبسيط الإجراءات وإتاحة الخدمات الحكومية الصحية وإعداد كوادر قادرة على التعامل بأساليب الإدارة الحديثة ولديها روح الابتكار والتطور، وذلك بالإضافة إلى توفير آليات لتبادل البيانات والخدمات مع الجهات الحكومية المختلفة عبر المحول الرقمي للحكومة المصرية G2G.

وتابع عبدالحفيظ أنه عند وضع التصور الأولي لتنفيذ البرنامج كان الهدف الرئيسي هو ربط قطاعات وزارة الصحة والسكان مع الجهات والوزارات الأخرى المعنية في هذا الشأن، والتطوير الدائم والمستمر في البرنامج والشراكة الدائمة لتوفر كل البيانات الإحصائية الدقيقة لمتخذي القرار، مؤكدًا أن البرنامج يمثل ثمرة تعاون ممتد ومستمر، وجهد متواصل بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والصحة والسكان، متابعًا أن وفقًا لتوجيهات وزيرتي التخطيط والصحة، فقد تم توفير الدعم للجهات التي تقدم الخدمات للمواطنين بشكل مباشر كافة.

يُشار إلى أن نتائج الشراكة بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والصحة والسكان فقد تم إمداد مكاتب الصحة بإجمالي (4600) بأجهزة ومعدات للمكاتب وربط جميع المكاتب بقاعدة بيانات موحدة لتسهيل عملية الادخال وربطها بالتطبيق الخاص بتسجيل المواليد الوفيات، والذي يتم تطويره بصفة دورية بما يتناسب مع دورة العمل بالمكاتب.

مؤتمر الإعلان عن ميكنة شهادات الميلاد والوفاة بالمستشفيات