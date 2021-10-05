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«المصري الديمقراطي» : تشكيل «القومي لحقوق الانسان» يتوافق مع الإستراتيجية الوطنية

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«المصري الديمقراطي» : تشكيل «القومي لحقوق الانسان» يتوافق مع الإستراتيجية الوطنية «المصري الديمقراطي» : تشكيل «القومي لحقوق الانسان» يتوافق مع الإستراتيجية الوطنية

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علقت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب، وعضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، على التشكيل الجديد للمجلس القومي لحقوق الانسان، مشيرة إلى أنه مهم في هذا التوقيت ويتوافق مع اطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، ويؤكد جدية الدولة في ملف حقوق الانسان.

وأضافت النائبة سناء السعيد: التشكيل يعكس توجهات مختلفه وتعددية، واختيار مشيرة خطاب رئيسا للمجلس، رسالة قوية واختيار موفق، لاسيما وأنها أول سيدة تتولي رئاسة المجلس القومي لحقوق الانسان. وتابعت النائبة: أعتقد سوف يكون هناك تقدم كبير في ملف حقوق الانسان، وهناك بوادر جيدة فيما يخص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للمواطن، مشيرة إلى أنها تثمن الدور الذي تقوم به الدولة والمبادرات الرئاسية حياة كريمة و١٠٠مليون صحة. وأكدت النائبة على أهمية أن يحيا المواطن حياة كريمة وأن يجد السكن المناسب وأن يكون هناك تقدم في ملف الحبس الاحتياطي وحقوق الانسان.

المصرى اليوم

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