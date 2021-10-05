زوجة في دعوي طلاق: جوزي بعتلي رسائل تهديد من حساب وهمي على الفيسبوك والواتساب

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بعبارات خادشة على حساب وهمي بمواقع التواصل الإجتماعي فيسبوك وواتساب لجأ زوج للأنتقام من زوجته التي تركت المنزل ورفضت العودة إليه بسبب خلافات زوجية بينهما، ما دفعه لإنشاء هذا الحساب على موقع فيسبوك وإرسال رسائل تهديد وسب لها وصور خاصة لها بهدف إيذائها نفسيا والغنتقام منها على تركها المنزل.

هذا ما تضمنته دعوي الطلاق التي تلقتها محكمة الأسرة بالجيزة من زوجة ضد زوجها، وتطلب فيها تطليقها للضرر وتؤكد رفضها الصلح بعدما إكتشفت أن زوجها هو من يقوم بتهديدها بالرسائل على مواقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك وواتساب».

قالت الزوجة في دعواها: بعدما زادت خلافاتي مع زوجي وتعديه على بالسب والضرب في أخر مشادة بيننا تركت المنزل وذهبت لمنزل أسرتي وقد قررت عدم العودة إليه مرة أخرى. وبدأ والدي فعليا في التواصل معه لإتمام الطلاق بناء على طلبي وأنني لم أعد أتحمل الحياة معه. ولم يمر سوي يومين على مقابلته والدي حتي فوجئت برسائل غريبة تصل إلى على حسابي على فيسبوك وبعدها من رقم مجهول على حسابي على واتساب، لتتطور هذه الرسائل إلى عبارات غزل أحيانا وأحيانا أخرى لعبارات سب , لأفاجأ بعدها برسائل تحتوي على صور شخصية لي وبها عبارات تهديد بأن المرسل سيرسلها لزوجي .

وتضيف الزوجة: بعد الإستعانة بأحد أقاربي المتخصصين في مجال «السوشيال ميديا» ويعمل في شركة كبري لنظم المعلومات إكتشفت أن زوجي هو من يرسل لي هذه الرسائل بقصد الإنتقام مني على تركي المنزل، خاصة وأنه أخبر والدي برفضه طلبي الطلاق .

وقالت الزوجة: حررت محضر ضده بهذه الرسائل لإثبات ما إرتكبه، وتوجهت لمحكمة الأسرة لأخذ حريتي بأمر المحكمة