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إحباط تهريب 161 كلجم من الحشيش و26 طنا من القات

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إحباط تهريب 161 كلجم من الحشيش و26 طنا من القات إحباط تهريب 161 كلجم من الحشيش و26 طنا من القات
صرّح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد مسفر القريني، بأنه في إطار المتابعة الأمنية المستمرة للنشاطات الإجرامية التي تستهدف أمن المملكة وشبابها بالمخدرات، فقد تمكّنت الدوريات البرية في مناطق جازان وعسير ونجران من إحباط محاولتي تهريب (161) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر و(26.3) طناً من القات المخدر، والقبض على المتورطين في ذلك، وهم (26) متهمًا، (17) مواطنا، و(9) مخالفين لنظام أمن الحدود، بينهم (6) من الجنسية الإثيوبية، و(3) من الجنسية اليمنية.

وأوضح العقيد القريني أنه تم استكمال الإجراءات النظامية بحق المتهمين بجريمة التهريب ، وتسليم المهربات للجهة المعنية، مؤكدًا أن رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي بكل حزم وعزم واقتدار لمحاولات التهريب كافة، وسيقفون سدًا منيعًا أمام كل من يحاول استهداف أمن المملكة وشبابها بالمخدرات.


الوطن السعودية

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