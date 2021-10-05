أخبار عاجلة

رسميًّا واستجابةً للأهالي.. تفعيل "مواقف منافذ مكة الـ5" للشاحنات والصهاريج -
الموارد البشرية: إيقاع العقوبة بحق منشأة اشترطت جنسية محددة للتوظيف -
"السوق السوداء للعمالة المنزلية".. سماسرة ومكافحة وهروب وهذا هو الحل -
مركز بلاغات العنف الأسري يتفاعل مع هاشتاق "#انقذو_فتو_وتالا_من_ابوهم" -
يديرها "الشهري".. "غرفة الرياض" تنظم ورشة عمل إجراءات كود البناء السعودي -
"صحة الطائف": تخفيض الإحالات المرضية إلى القطاع الخاص بنسبة 83 % خلال عام -
"فودكس" لـ"سبق": وفرنا تجربة رقمية متكاملة للعملاء بمعرض الرياض الدولي للكتاب -
نطق أخطر عبارة بعالم الطيران.. راكب يؤخّر إقلاع طائرة ساعتين -
"المسند" يبشّر بالهطولات المطرية: اليوم هو باكورة موسم الوسم -
الأرصاد تحذركم الأمطار قادمة وسحب رعدية على سماء القاهرة والجيزة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

لتنفيذ "تستاهل نجيك".. مجمع الملك عبدالله الطبي يلتقي هيئة التخصصات الصحية

Print
لتنفيذ "تستاهل نجيك".. مجمع الملك عبدالله الطبي يلتقي هيئة التخصصات الصحية لتنفيذ "تستاهل نجيك".. مجمع الملك عبدالله الطبي يلتقي هيئة التخصصات الصحية
لتحقيق الدور المشترك في حماية وتعزيز الصحة عبر ممارسيين صحيين مؤهلين ومدربين

لتنفيذ

التقى مجمع الملك عبدالله الطبي في جدة، المدير الإقليمي لهيئة التخصصات الصحية في جدة محمد الغامدي؛ لبحث سبل التعاون وتوطيد العلاقات، لتحقيق الدور المشترك في حماية وتعزيز الصحة عبر ممارسيين صحيين مؤهلين ومدربين يخدمون المجتمع بإنسانية وكفاءة، ومواكبة أهداف رؤية المملكة 2030.

حضر الاجتماع المشرف العام على مجمع الملك عبدالله الطبي الدكتور خالد بن وصل الله الثمالي، وعدد من المساعدين ومديري الإدارات الطبية والصحية

وجرى تنفيذ مبادرة "تستاهل نجيك" التي أطلقتها الهيئة للتخصصات الصحية مؤخراً؛ لتقديم أفضل الخدمات للممارسين الصحيين في المنشآت الصحية بالتعاون مع الإدارة المساعدة للموارد البشرية في المجمع لدعوة منسوبي مجمع الملك عبدالله الطبي والمراكز الصحية التابعة له؛ لمساعدتهم في متابعة طلباتهم والرد على استفساراتهم وملاحظاتهم.

وتهدف المبادرة بحث سبل التعاون استشعاراً بالمسؤولية الصحية وتحقيق الوصول إلى مجتمع صحي بكفاءة من خلال تذليل الصعوبات التي قد يواجها الممارس الصحي للاستفادة من أنظمة ومتطلبات الهيئة بكل يسر وسهولة، وفق تطبيق أهدافها والمعايير الصحيحة لمزاولة المهن الصحية، وتصنيف حاملي الشهادات الصحية للدرجة المهنية المناسبة لمؤهلاتهم العلمية وقدراتهم العملية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السعودية تسجل 58 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

السعودية تسجل 58 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

للمرة الأولى.. "القناة السعودية" تكشف تفاصيل مصورة لقضايا فساد.. غدًا

للمرة الأولى.. "القناة السعودية" تكشف تفاصيل مصورة لقضايا فساد.. غدًا

سفير السعودية بموسكو يلتقي عددا من المبتعثين

سفير السعودية بموسكو يلتقي عددا من المبتعثين

السعودية تتهم الأمم المتحدة بتجاهل القرارات الدولية حول اليمن

السعودية تتهم الأمم المتحدة بتجاهل القرارات الدولية حول اليمن