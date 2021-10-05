أخبار عاجلة

رسميًّا واستجابةً للأهالي.. تفعيل "مواقف منافذ مكة الـ5" للشاحنات والصهاريج -
الموارد البشرية: إيقاع العقوبة بحق منشأة اشترطت جنسية محددة للتوظيف -
"السوق السوداء للعمالة المنزلية".. سماسرة ومكافحة وهروب وهذا هو الحل -
مركز بلاغات العنف الأسري يتفاعل مع هاشتاق "#انقذو_فتو_وتالا_من_ابوهم" -
يديرها "الشهري".. "غرفة الرياض" تنظم ورشة عمل إجراءات كود البناء السعودي -
"صحة الطائف": تخفيض الإحالات المرضية إلى القطاع الخاص بنسبة 83 % خلال عام -
"فودكس" لـ"سبق": وفرنا تجربة رقمية متكاملة للعملاء بمعرض الرياض الدولي للكتاب -
نطق أخطر عبارة بعالم الطيران.. راكب يؤخّر إقلاع طائرة ساعتين -
"المسند" يبشّر بالهطولات المطرية: اليوم هو باكورة موسم الوسم -
الأرصاد تحذركم الأمطار قادمة وسحب رعدية على سماء القاهرة والجيزة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تعليم سراة عبيدة يحتفي باليوم العالمي للمعلم ويكرّم المعلمين والمعلمات

Print
تضمن قصائد شعرية ومشاركات لأبطال الحد الجنوبي والطلاب

تعليم سراة عبيدة يحتفي باليوم العالمي للمعلم ويكرّم المعلمين والمعلمات

احتفت إدارة التعليم بمحافظة سراة عبيدة اليوم الاثنين، باليوم العالمي للمعلم، والذي يأتي هذا العام تحت شعار "المعلمون هم قلب التعليم النابض"، وذلك في حفل أُقيم بمتوسطة ابن خلدون.

وانطلقت فعاليات الحفل بتقديم مدير التعليم، د.حسن العلكمي، ومساعده للشؤون المدرسية، سعد بن حضرم، باقاتٍ من الورد للمعلمين داخل القاعات الدراسية؛ تقديراً منهم لدورهم الريادي ورسالتهم السامية في صناعة جيل المُستقبل، وتسطيرهم لقصص النجاح أثناء جائحة كورونا.

وأشار "العلكمي" إلى أن الاحتفاء باليوم العالمي للمعلم يهدف إلى إبراز دور المعلمين في العملية التعليمية، وتعزيز دور المعلم والمعلمة ومكانتهم في نفوس الطلاب والطالبات، وتأكيد دورهم الريادي في عملية بناء الأجيال التي تساهم في حفظ أمن هذا الوطن وبنائه .

وافتتح الحفل بالنشيد الوطني السعودي، ثم آيات من القرآن الكريم، فكلمة لمدير التعليم أبدى فيها سعادته بهذه المناسبة التي يحتفي فيها العالم أجمع بالمعلمين والمعلمات؛ تعبيراً عن عظيم التقدير والامتنان للجهود العظيمة والمهمة التي يقدمها المعلمون والمعلمات لبناء جيل ناجح يسهم في بناء الوطن، في ضوء رؤيته الطموحة رؤية 2030م .

تلا ذلك قصيدة للشاعر عبدالله آل مصلح، تغنى فيها بالمعلمين ورسالتهم النبيلة، بعد ذلك قدم أحد الرجال المرابطين على الحد الجنوبي كلمة شكر وتقدير للمعلمين والمعلمات على ما يبذلونه من جهود مُخلصة وعظيمة في رعاية وتنشئة أبناء وبنات المرابطين على ثغور الوطن، ثم كلمة مماثلة لولي أمر طالب، كرر فيها التأكيد على دور المعلمين والمعلمات في بناء المجتمع الحيوي الفعّال .

عقب ذلك شاهد الحضور مشاركة طلابية تضمنت في طياتها مشاعر الثناء وعظيم الامتنان للمعلم ودوره في رعايتهم ورسم طريق النجاح لهم .

ودشّن "العلكمي" رابطاً إلكترونياً احتوى بطاقات تهنئة للمعلمين والمعلمات، أُرسلت لجميع المعلمين والمعلمات في المحافظة التعليمية.

وفي ختام الحفل كرّم مدير التعليم المشاركين، وسُلمت لهم شهادات الشكر والتقدير .

وعلى صعيدٍ متصل رعت مساعدة مدير التعليم للشؤون التعليمية "بنات" رانيا بنت محمد بخاري، احتفالاً مماثلاً في متوسطة وثانوية أودية عبيدة، احتوى على فقرات متنوعة، وكرمت فيه المعلمات، وقدم لهن خطابات الشكر والتقدير.

تعليم سراة عبيدة يحتفي باليوم العالمي للمعلم ويكرّم المعلمين والمعلمات

تعليم سراة عبيدة يحتفي باليوم العالمي للمعلم ويكرّم المعلمين والمعلمات

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السعودية تسجل 58 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

السعودية تسجل 58 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

للمرة الأولى.. "القناة السعودية" تكشف تفاصيل مصورة لقضايا فساد.. غدًا

للمرة الأولى.. "القناة السعودية" تكشف تفاصيل مصورة لقضايا فساد.. غدًا

سفير السعودية بموسكو يلتقي عددا من المبتعثين

سفير السعودية بموسكو يلتقي عددا من المبتعثين

السعودية تتهم الأمم المتحدة بتجاهل القرارات الدولية حول اليمن

السعودية تتهم الأمم المتحدة بتجاهل القرارات الدولية حول اليمن