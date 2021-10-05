بالصور.. نائب وزير الشؤون الإسلامية يبحث مع "العامري" تعزيز العمل المشترك

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ناقشا سبل التعاون في الجوانب البحثية والعلمية والأكاديمية

استقبل نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الأستاذ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد، في مكتبه بمقر الوزارة بالرياض يوم أمس، رئيس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الأستاذ الدكتور أحمد بن سالم العامري، والوفد المرافق له.

وفي بداية اللقاء، رحّب "ابن سعيد" برئيس الجامعة والوفد المرافق له، مشيداً بالدور الذي تقوم به الجامعة في تحقيق الرسالة والأهداف العامة التي ينشدها المجتمع من قطاع التعليم بالمملكة.

وبحث اللقاء سبل التعاون بين الوزارة والجامعة، فيما يتعلق بالجوانب البحثية والعلمية والأكاديمية، كما ناقش اللقاء تعزيز العمل المشترك لنشر قيم الوسطية والاعتدال.

من جانبه، أثنى رئيس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالدور الذي تضطلع به وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بوزيرها الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في نشر منهج الوسطية والاعتدال عبر المنابر الدعوية التي تقوم بدور كبير في توعية وتبصير المجتمع بأمور دينهم ودنياهم، والتطور الكبير في مجالات عمل الوزارة.