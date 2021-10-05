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جامعة قناة السويس تستكمل برنامجها التدريبي عن زراعة نباتات الزينة

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جامعة قناة السويس تستكمل برنامجها التدريبي عن زراعة نباتات الزينة جامعة قناة السويس تستكمل برنامجها التدريبي عن زراعة نباتات الزينة

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استكملت جامعة قناة السويس برنامجها التدريبي عن زراعة نباتات الزينة اليوم الثلاثاء. وأكد الدكتور أحمد زكي رئيس الجامعة على تواصل مشاركة الجامعة بمبادرة صنايعية ، ومختلف المبادرات الرئاسية الهادفة لرفع مستوى معيشة المواطن المصري، وتشجيع الشباب على إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتنمية دخلهم.

وحاضر في اليوم الثاني للتدريب الدكتور محمد أحمد الصادق الأستاذ المساعد بقسم البساتين لكلية الزراعة، حيث تطرق لأنواع تكاثر نباتات الزينة بمشتل الكلية، وتنقسم إلى إكثار جنسي وهي الزراعة البدائية بالبذور، وإكثار خضري وهو الإكثار عن طريق الفروع والأوراق والجذور، وقام بتوضيح طرق الإكثار المختلفة لزراعة نباتات الزينة، ومنها الزراعة بواسطة البذور، أو الإكثار بواسطة العقل، والإكثار بواسطة الترقيد، الإكثار بواسطة التطعيم أو التركيب والفسائل والخلفات والسرطانات وطريقة التفصيص، والإكثار بالتقسيم أو تجزئة النبات.

استفاد من البرنامج العاملون بالوحدة المحلية للقنطرة شرق، ومديرية الزراعة، وكلية الطب البيطري، وحدة تكافؤ الفرص إدارة جنوب الإسماعيلية التعليمية، حي اول، كلية الزراعة.

أشرف على تنفيذ البرنامج التدريبي المحاسب عمرو كشك مدير عام مشروعات البيئة والمهندس أحمد رمضان مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع، ومحمد مصطفى رئيس قسم المتابعة.

المصرى اليوم

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