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«الشباب والرياضة» تكرم أوائل الشهادة الإعدادية العامة والأزهرية والثانوية في القليوبية (صور)

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«الشباب والرياضة» تكرم أوائل الشهادة الإعدادية العامة والأزهرية والثانوية في القليوبية (صور) «الشباب والرياضة» تكرم أوائل الشهادة الإعدادية العامة والأزهرية والثانوية في القليوبية (صور)

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نظمت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية حفل تكريم أوائل الشهادة الإعدادية العامة والأزهرية والثانوية العامة بحضور الشيخ صفوت ابو السعود وكيل وزارة الاوقاف والدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية.

وقدم محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة في القليوبية التهاني لأبناء العاملين الأوائل في الشهادة الإعدادية والثانوية العامة، متمنيا لهم مزيدا من النجاح والتفوق كما قدم الشكر لأولياء الأمور على ما بذلوه من جهد خلال العام الدراسي المنصرم.

وأكد فضيلة الشيخ صفوت أبوالسعود وكيل وزارة الأوقاف على أهمية دور الوالدين في تربيه أبنائهم داعيا الأبناء إلى تقدير آبائهم والاعتراف بفضلهم، كما حث الطلاب على دوام النجاح والتفوق والعمل الدائم لتحقيق التميز ورفعة الوطن.

كما أشار الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم إلى صعوبه العام الدراسي في ظل نظام التعليم الجديد وأزمة كورونا، مؤكدا على سعادته بالتواجد بين الطلاب وأولياء الامور آملا اللقاء في العام القادم بعدد اكبر من المتفوقين.

وفى نهاية الاحتفال تم توزيع جوائز التكريم على الطلاب واستلام الدروع وجوائز مادية لاوائل كل مرحلة والنقاط الصور التذكارية للطلاب مع المنصة الكريمة .

الشباب والرياضه تكرم اوائل الشهادات العامه والازهرية
الشباب والرياضه تكرم اوائل الشهادات العامه والازهرية

المصرى اليوم

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