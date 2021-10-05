لإنتاج أول فيلم في المدار.. طاقم سينمائي روسي ينطلق إلى الفضاء

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توجه طاقم سينمائي روسي إلى محطة الفضاء الدولية (ISS) لتصوير أول فيلم في المدار، في محاولة لمنافسة مشروع هوليوود الذي أعلن عنه العام الماضي توم كروز وناسا وإيلون ماسك «سبيس إكس».

وأقلع الطاقم السينمائي الذي يضم الممثلة يوليا بيريسيلد والمخرج كليم شيبينكو، من قاعدة بايكونور الفضائية المؤجرة في روسيا في كازاخستان بصحبة رائد فضاء مخضرم، في مهمة لمدة 12 يومًا في محطة الفضاء الدولية لتصوير مشاهد الفيلم الذي سُمي بـ «التحدي».

وفقًا لصحيفة «الجارديان»، هناك اثنين من رواد الفضاء الروس الآخرين على متن محطة الفضاء الدولية كان لهم أدوار كبيرة في الفيلم.

وتدور قصة الفيلم حول طبيب جراح تم إرساله إلى محطة الفضاء الدولية في مهمة إنقاذ رائد فضاء، فيما لم يتم الكشف عن ميزانية الفيلم.

وفي حالة نجاحها، ستعد المهمة إضافة إلى قائمة طويلة من الأوائل في صناعة الفضاء الروسية. يشار إلى أن روسيا تتأخر في سباق الفضاء العالمي، حيث تواجه منافسة شديدة من الولايات المتحدة والصين.