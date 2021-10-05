أخبار عاجلة

رسميًّا واستجابةً للأهالي.. تفعيل "مواقف منافذ مكة الـ5" للشاحنات والصهاريج -
الموارد البشرية: إيقاع العقوبة بحق منشأة اشترطت جنسية محددة للتوظيف -
"السوق السوداء للعمالة المنزلية".. سماسرة ومكافحة وهروب وهذا هو الحل -
مركز بلاغات العنف الأسري يتفاعل مع هاشتاق "#انقذو_فتو_وتالا_من_ابوهم" -
يديرها "الشهري".. "غرفة الرياض" تنظم ورشة عمل إجراءات كود البناء السعودي -
"صحة الطائف": تخفيض الإحالات المرضية إلى القطاع الخاص بنسبة 83 % خلال عام -
"فودكس" لـ"سبق": وفرنا تجربة رقمية متكاملة للعملاء بمعرض الرياض الدولي للكتاب -
نطق أخطر عبارة بعالم الطيران.. راكب يؤخّر إقلاع طائرة ساعتين -
"المسند" يبشّر بالهطولات المطرية: اليوم هو باكورة موسم الوسم -
الأرصاد تحذركم الأمطار قادمة وسحب رعدية على سماء القاهرة والجيزة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

الحكم على الإخوانى محمود عزت بـ«التخابر مع حماس» 19ديسمبر

Print
الحكم على الإخوانى محمود عزت بـ«التخابر مع حماس» 19ديسمبر الحكم على الإخوانى محمود عزت بـ«التخابر مع حماس» 19ديسمبر

اشترك لتصلك أهم الأخبار

حددت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد ، اليوم الثلاثاء، جلسة 19ديسمبر المقبل للحكم على محمود عزت، القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، في اتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم من قيادات وعناصر الجماعة، بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد «حماس».

كانت محكمة جنايات القاهرة قضت بالإعدام شنقًا لـ«عزت»، وخيرت الشاطر، القيادي بالجماعة، و13 آخرين، والسجن المؤبد للرئيس المعزول محمد مرسي، وأحكام بالمشدد لباقى المتهمين بتهمة التخابر.

يذكر أن النيابة العامة أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بعد احتفالهم بعد ميلادها الـ41.. شيرين عبد الوهاب لجمهورها: «هما 39 وردة بس»

بعد احتفالهم بعد ميلادها الـ41.. شيرين عبد الوهاب لجمهورها: «هما 39 وردة بس»

من هذا الاستديو خرج الهضبة وأنغام وشيرين.. وهذا اسم مدحت صالح الحقيقى

من هذا الاستديو خرج الهضبة وأنغام وشيرين.. وهذا اسم مدحت صالح الحقيقى