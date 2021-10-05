«أفتقدك بشدة».. معرض فلسطيني يجسد معاناة ضحايا بتر الساقين

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

«أفتقدك بشدة» هو الاسم الذي استلهمه الفنان الفلسطيني خالد حسين للسيقان المبتورة في معرض أقيم بغزة، مستلهما أفكاره من معاناة من فقدوا أطرافهم ومنهم ضحايا الصراع مع إسرائيل.

وقال حسين البالغ من العمر 46 عاما إن لوكالة رويترز، التي نشرت تقريرا لها اليوم عن المعرض، إن عددا كبيرا من المبتورة سيقانهم ينتشرون في جميع الأماكن، حتى أصبحت ظاهرة، فأحببت أن أتناول الموضوع وأعبر عنه بطريقة فنية، أعبر عن آلامهم النفسية«.

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في 2019 إن هناك 1600 شخص على الأقل بترت أطرافهم من بين سكان قطاع غزة البالغ عددهم نحو مليوني نسمة.

في حين أفادت جمعية السلامة الخيرية التي تعنى بالجرحى والمعاقين إن 532 من سكان غزة فقدوا أطرافهم في الحرب.

وشهد هذا الشهر عرض سبع من منحوتات حسين لسيقان مبتورة في معرض فني في غزة.

وشكلت الأطراف، المصنوعة بالحجم الطبيعي من صلصال والمغطاة بمواد أخرى منها البرونز والخرسانة، صورة مرعبة داخل مساحة المعرض الصغيرة، حسب التقرير.

وأشار التقرير إلى أن إحدى منحوتات حسين تصور ساقين تقفان متجاورتين ويستند الإصبع الكبير لإحداها على قدم الساق الأخرى. بينما تصور منحوتة أخرى قدم ساق مبتورة تظهر من تحت غطاء.

كما أضار إلى منحوتة أخرى تصور ساقا مبتورة موضوعة أمام مرآة إلى أسلوب علاجي يستخدم الرؤية في علاج الألم النفسي الذي يستشعره من بُترت سيقانهم.

وأكد التقرير أن أعمال حسين تستهدف لفت الانتباه لمعاناة المصابين في احتجاجات 2018 و2019 على الحدود بين غزة وإسرائيل.

ونقل التقرير عن مسؤولين بالقطاع الصحي الفلسطيني إن 200 شخص على الأقل قتلوا وآلاف أصيبوا على أيدي القوات الإسرائيلية خلال تلك الاحتجاجات.

في حين قال محققون من الأمم المتحدة إن أكثر من 120 شخصا فقدوا أطرافهم.