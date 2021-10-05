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قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن الانقطاع في شبكات التواصل الاجتماعي«فيسبوك، وواتس آب» أمس الاثنين، لم يؤثر على عمل الكرملين لأنه يستخدم اتصالات خاصة.

وأضاف بيسكوف أنه لا يمكن الاعتماد والثقة في تطبيق «ميسنجر» إذا تعلق الأمر بالعمل.

وتابع: نستخدم خطوط الاتصال الحكومية الخاصة. لا يمكننا الوثوق بمثل (تطبيقات) ميسنجر في العمل، وهذا غير مسموح به، أما بالنسبة لموقع الرئيس، فقد تم التأكد من أن الموقع يعمل دون انقطاع.

وجاء التعليق الرسمي بعد انقطاع عمل شبكات التواصل «فيسبوك»، و«إنستغرام»، و«واتساب»، في محتلف أنحاء العالم ولنحو 7 ساعات.