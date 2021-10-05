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من أصحاب الهمم.. محافظ كفر الشيخ يكرم فنانا وفتاة تقود سياره نقل

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من أصحاب الهمم.. محافظ كفر الشيخ يكرم فنانا وفتاة تقود سياره نقل من أصحاب الهمم.. محافظ كفر الشيخ يكرم فنانا وفتاة تقود سياره نقل

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كرم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، الدكتور رضا فضل، الأستاذ بكلية التربية جامعة الأزهر بالإسكندرية، وفايزة حلوسه، سائق نصف النقل، لتميزهما في مجال عملهما.

وأثنى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ، على تميز الدكتور رضا فضل، الذي تحدى إعاقته وتميز بالرسم بالفم والقدم، فأبدع العديد من اللوحات، كما اثنى فايزة حلوسه، سائقة السيارة نصف النقل، والتي بدأت حياتها بالعمل في المزارع وبعدها لحمل الطوب وبعدها تباعة لسائق، وتعلمت القيادة، واشترت سيارة بالقسط، لتعمل في وادي النطرون لنقل الطوب، وكرها الرئيس عبدالفتاح ، رئيس الجمهورية، منذ قرابة الشهرين. وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على أن المحافظة تحت أمرهما في أي طلبات، مشيرة إلى أن المحافظة تفتخر بهما وبكل مواطن بالمحافظة يعمل ويكد ويواجه الصعاب ليصل إلى ما يريد.

المصرى اليوم

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