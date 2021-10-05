ضمن مبادرة حياة كريمة .. مساعدات مالية لتمويل مشروعات صغيرة للأسر الأكثر احتياجا بالمنوفية

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وجه اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية بتقديم الدعم الكامل للفئات المستحقة والأولى بالرعاية لتوفير حياة كريمة وآمنة لهم، وفي إطار التعاون المثمر والبناء بين محافظة المنوفية والجمعيات الخيرية لمساعدة الأسر الأكثر احتياجا والحد من آلامهم ورفع المعاناة عن كاهلهم.

صرح محافظ المنوفية بأنه تم تسليم مساعدات مالية لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة للشباب والأسر الأولى بالرعاية بنطاق المحافظة بقيمة إجمالية 385 ألف جنيه، تتضمن تمويل 33 مشروع تنموي وتسليم (7) أكشاك مجهزة ومزودة بالبضائع وعداد الكهرباء والديب فريزر لضمان وجود دخل ثابت لهم وتوفير مصدر رزق دائم لتخفيف العبء عن كاهلهم.

وأشاد محافظ المنوفية بجهود مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بنطاق المحافظة وما يقدمونه من دور هام وحيوي في خدمة وتنمية المجتمع وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية، فضلاً عن إقامة مشروعات خدمية تخدم المواطنين الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة.