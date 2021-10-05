أخبار عاجلة

رسميًّا واستجابةً للأهالي.. تفعيل "مواقف منافذ مكة الـ5" للشاحنات والصهاريج -
الموارد البشرية: إيقاع العقوبة بحق منشأة اشترطت جنسية محددة للتوظيف -
"السوق السوداء للعمالة المنزلية".. سماسرة ومكافحة وهروب وهذا هو الحل -
مركز بلاغات العنف الأسري يتفاعل مع هاشتاق "#انقذو_فتو_وتالا_من_ابوهم" -
يديرها "الشهري".. "غرفة الرياض" تنظم ورشة عمل إجراءات كود البناء السعودي -
"صحة الطائف": تخفيض الإحالات المرضية إلى القطاع الخاص بنسبة 83 % خلال عام -
"فودكس" لـ"سبق": وفرنا تجربة رقمية متكاملة للعملاء بمعرض الرياض الدولي للكتاب -
نطق أخطر عبارة بعالم الطيران.. راكب يؤخّر إقلاع طائرة ساعتين -
"المسند" يبشّر بالهطولات المطرية: اليوم هو باكورة موسم الوسم -
الأرصاد تحذركم الأمطار قادمة وسحب رعدية على سماء القاهرة والجيزة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

ضمن مبادرة حياة كريمة .. مساعدات مالية لتمويل مشروعات صغيرة للأسر الأكثر احتياجا بالمنوفية

Print
ضمن مبادرة حياة كريمة .. مساعدات مالية لتمويل مشروعات صغيرة للأسر الأكثر احتياجا بالمنوفية ضمن مبادرة حياة كريمة .. مساعدات مالية لتمويل مشروعات صغيرة للأسر الأكثر احتياجا بالمنوفية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية بتقديم الدعم الكامل للفئات المستحقة والأولى بالرعاية لتوفير حياة كريمة وآمنة لهم، وفي إطار التعاون المثمر والبناء بين محافظة المنوفية والجمعيات الخيرية لمساعدة الأسر الأكثر احتياجا والحد من آلامهم ورفع المعاناة عن كاهلهم.

صرح محافظ المنوفية بأنه تم تسليم مساعدات مالية لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة للشباب والأسر الأولى بالرعاية بنطاق المحافظة بقيمة إجمالية 385 ألف جنيه، تتضمن تمويل 33 مشروع تنموي وتسليم (7) أكشاك مجهزة ومزودة بالبضائع وعداد الكهرباء والديب فريزر لضمان وجود دخل ثابت لهم وتوفير مصدر رزق دائم لتخفيف العبء عن كاهلهم.

وأشاد محافظ المنوفية بجهود مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بنطاق المحافظة وما يقدمونه من دور هام وحيوي في خدمة وتنمية المجتمع وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية، فضلاً عن إقامة مشروعات خدمية تخدم المواطنين الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
محافظ المنيا يبحث مع رئيس جامعة دراية التعاون لدعم القوافل الطبية لقرى «حياة كريمة»

محافظ المنيا يبحث مع رئيس جامعة دراية التعاون لدعم القوافل الطبية لقرى «حياة كريمة»

حالة الطقس اليوم .. الأرصاد تحذر: أمطار متفاوتة الشدة على القاهرة والمحافظات (فيديو)

حالة الطقس اليوم .. الأرصاد تحذر: أمطار متفاوتة الشدة على القاهرة والمحافظات (فيديو)

تعرف علي اخر اسعار الحديد و الاسمنت بعد زيادة سعر البنزين

تعرف علي اخر اسعار الحديد و الاسمنت بعد زيادة سعر البنزين

حبس صاحب ثلاجة بحوزته 2 طن جبن منتهى الصلاحية

حبس صاحب ثلاجة بحوزته 2 طن جبن منتهى الصلاحية