بدء المرحلة الأولى من ميكنة نماذج إخطار الوفيات والميلاد بالمستشفيات (تفاصيل)

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أفادت وزارة التخطيط بأن تطوير نماذج إخطار قيد المواليد والوفيات بالمستشفيات والربط مع منظومة تسجيل المواليد والوفيات بمكاتب الصحة، جاء تماشيًا مع سياسة الدولة المصرية، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الحكيمة للبلاد في التحول الرقمي، وميكنة الخدمات المقدمة للمواطن المصرى طبقًا لرؤية واستراتيجية مصر ۲۰۳۰.

وقال بيان للوزارة الثلاثاء أنه عند وضع التصور الأولى لتنفيذ هذا البرنامج كان الهدف الأساسي هو ربط قطاعات وزارة الصحة والسكان مع الجهات والوزارات الأخرى المعنية في هذا الشأن، والتطوير الدائم والمستمر في البرنامج والشراكة الدائمة لتوفر كل البيانات الإحصائية الدقيقة لمتخذي القرار.

وقامت منظمة الصحة العالمية WHO اليوم بتنظيم ورشة عمل بمشاركة وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والصحة والسكان للإعلان عن بدء المرحلة الأولي من ميكنة نموذج إخطار الوفاة والميلاد بالمستشفيات وربطها بمنظومة تسجيل المواليد الوفيات بمكاتب الصحة، هو ثمرة تعاون ممتد ومستمر، وجهد متواصل بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والصحة والسكان.

وبناءًا على تكليف الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان فقد تم توفير كل الدعم للجهات التي تقدم الخدمات للمواطنين بشكل مباشر.

وفي إطار برتوكول التعاون القائم بين الوزارتين والذي يهدف لتحسين مستوي الخدمات الصحية بما يضمن تقديم الخدمات الصحية الأولية لجميع المواطنين وكذلك ضمان جودة الخدمة المقدمة عن طريق ميكنة دورات العمل باستخدام أحدث تقنيات تكنولوجيا المعلومات وبناء قواعد بيانات صحية يمكن الاعتماد عليها لدعم اتخاذ القرار وكذلك تبسيط الإجراءات وإتاحة الخدمات الحكومية الصحية واعداد كوادر قادرة على التعامل بأساليب الإدارة الحديثة ولديها روح الابتكار والتطور، وذلك بالإضافة إلى توفير آليات لتبادل البيانات والخدمات مع الجهات الحكومية المختلفة عبر المحول الرقمي للحكومة المصرية G2G. ونتائج هذه الشراكة تم إمداد مكاتب الصحة بإجمالي 4600 بأجهزة ومعدات للمكاتب وربط جميع المكاتب بقاعدة بيانات موحدة لتسهيل عملية الادخال وربطها بالتطبيق الخاص بتسجيل المواليد الوفيات والذي يتم تطويره بصفة دورية بما يتناسب مع دورة العمل بالمكاتب.

وكان للجهد البناء عظيم الأثر في تطوير وتحديث الخدمات بالمنشآت الصحية وذلك بالتشارك مع شركاء العمل، ونود التأكيد على استمرار الجهود المبذولة لتطوير ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، والتي تمكن العاملين في المنشآت الصحية من تقديم الخدمات بكل سهولة ويسر بما يضمن جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.