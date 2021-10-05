السولية معلقًا على تجديد تعاقده مع الأهلي: أسعى إلى كتابة تاريخ جديد

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أعرب عمرو السولية لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بتجديد تعاقده مع النادي الأحمر.

وكان الأهلي أعلن أمس الاثنين تجديد تعاقده مع السولية ليرتبط بعقد مع النادي لمدة 3 مواسم مقبلة.

وكتب عمرو السولية عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي «تويتر» :«الحمدلله الذي أكرمنى بفضله ٣ سنوات جديدة أتشرف وأفتخر بهم بتمثيل النادى الأهلى».

وأضاف:«أسعى إلى كتابة تاريخ جديد ومزيد من البطولات مع أعظم نادى في الكون»، مشيرًا:«شكرًا جمهور الأهلى العظيم على الدعم الدائم».

يُذكر أن عمرو السولية، يتواجد مع منتخب مصر، استعدادًا لخوض مباراتي ليبيا، المقرر لهما 8، 11 أكتوبر الجاري، في تصفيات افريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022.