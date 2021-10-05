مدرب الأهلي يعقد جلسات منفردة مع اللاعبين قبل مواجهة الحرس الوطنى

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قرربيستو موسيمانى، المدير الفنى للاهلى، عقد جلسات منفردة مع اللاعبين للاستماع اليهم وتشجيعهم على الإجتهاد وبذل قصارى جهدهم خلال الفترة المقبلة قبل ضربة البداية في البطولة الإفريقية أمام الحرس الوطنى بطل النيجر والمقررة 16 أكتوبر الجارى، وبدأ المدير الفنى بأول جلسة مع محمد مجدي أفشة، أعقبها بجلسة مع صلاح محسن، لمنحهم تعليمات خاصة بهم.

ياتى هذا في الوقت الذي يجرى أعضاء الفريق مسحة طبية قبل السفر إلى النيجر وفقا للبروتوكول الذي حددة الإتحاد الإفريقي قبل المباريات الرسمية بالرغ من حصول جميع اللاعبين والجهازين الفني والإداري لقاح كورونا .

يذكر أن الأهلي استأنف تدريباته إستعدادا لمشواره الافريقي، وحرص موسيماني على عقد جلسة مع الجهاز المعاون له على هامش مران الأهلي أمس، للوقوف على التصور النهائي للبرنامج التدريبى وجميع الأمور الخاصة بالجانبين الفني والإداري للتحضير للمرحلة المقبلة التي تسبق السفر إلى النيجر.

وشارك حسين الشحات في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من إجهاد في العضلة الضامة، وحرص الجهاز الطبي بالنادي على منح اللاعب الوقت الكافي للتعافي من الإصابة، كما شارك محمد مجدي أفشة في المران بناء على رغبته، وقرر الجهاز الفني للأهلي منح محمد شريف لاعب الفريق راحة ٣ أيام من التدريبات الجماعية، بعد خروجه من قائمة المنتخب التي ستخوض لقاءي ليبيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٢.