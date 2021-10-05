أخبار عاجلة

رسميًّا واستجابةً للأهالي.. تفعيل "مواقف منافذ مكة الـ5" للشاحنات والصهاريج -
الموارد البشرية: إيقاع العقوبة بحق منشأة اشترطت جنسية محددة للتوظيف -
"السوق السوداء للعمالة المنزلية".. سماسرة ومكافحة وهروب وهذا هو الحل -
مركز بلاغات العنف الأسري يتفاعل مع هاشتاق "#انقذو_فتو_وتالا_من_ابوهم" -
يديرها "الشهري".. "غرفة الرياض" تنظم ورشة عمل إجراءات كود البناء السعودي -
"صحة الطائف": تخفيض الإحالات المرضية إلى القطاع الخاص بنسبة 83 % خلال عام -
"فودكس" لـ"سبق": وفرنا تجربة رقمية متكاملة للعملاء بمعرض الرياض الدولي للكتاب -
نطق أخطر عبارة بعالم الطيران.. راكب يؤخّر إقلاع طائرة ساعتين -
"المسند" يبشّر بالهطولات المطرية: اليوم هو باكورة موسم الوسم -
الأرصاد تحذركم الأمطار قادمة وسحب رعدية على سماء القاهرة والجيزة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

مدرب الأهلي يعقد جلسات منفردة مع اللاعبين قبل مواجهة الحرس الوطنى

Print
مدرب الأهلي يعقد جلسات منفردة مع اللاعبين قبل مواجهة الحرس الوطنى مدرب الأهلي يعقد جلسات منفردة مع اللاعبين قبل مواجهة الحرس الوطنى

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قرربيستو موسيمانى، المدير الفنى للاهلى، عقد جلسات منفردة مع اللاعبين للاستماع اليهم وتشجيعهم على الإجتهاد وبذل قصارى جهدهم خلال الفترة المقبلة قبل ضربة البداية في البطولة الإفريقية أمام الحرس الوطنى بطل النيجر والمقررة 16 أكتوبر الجارى، وبدأ المدير الفنى بأول جلسة مع محمد مجدي أفشة، أعقبها بجلسة مع صلاح محسن، لمنحهم تعليمات خاصة بهم.

ياتى هذا في الوقت الذي يجرى أعضاء الفريق مسحة طبية قبل السفر إلى النيجر وفقا للبروتوكول الذي حددة الإتحاد الإفريقي قبل المباريات الرسمية بالرغ من حصول جميع اللاعبين والجهازين الفني والإداري لقاح كورونا .

يذكر أن الأهلي استأنف تدريباته إستعدادا لمشواره الافريقي، وحرص موسيماني على عقد جلسة مع الجهاز المعاون له على هامش مران الأهلي أمس، للوقوف على التصور النهائي للبرنامج التدريبى وجميع الأمور الخاصة بالجانبين الفني والإداري للتحضير للمرحلة المقبلة التي تسبق السفر إلى النيجر.

وشارك حسين الشحات في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من إجهاد في العضلة الضامة، وحرص الجهاز الطبي بالنادي على منح اللاعب الوقت الكافي للتعافي من الإصابة، كما شارك محمد مجدي أفشة في المران بناء على رغبته، وقرر الجهاز الفني للأهلي منح محمد شريف لاعب الفريق راحة ٣ أيام من التدريبات الجماعية، بعد خروجه من قائمة التي ستخوض لقاءي ليبيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٢.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
فرحة كبيرة من الجمهور المصري بالهدف الثاني لمنتخبنا في شباك المنتخب الليبي عن طريق مصطفي محمد

فرحة كبيرة من الجمهور المصري بالهدف الثاني لمنتخبنا في شباك المنتخب الليبي عن طريق مصطفي محمد

طاهر أبو زيد: أول مرة أشعر بالتجانس في المنتخب.. وكان هناك تربص بـ«البدري»

طاهر أبو زيد: أول مرة أشعر بالتجانس في المنتخب.. وكان هناك تربص بـ«البدري»

إعلامي: الحضري يطلب الرحيل من جهاز المنتخب بسبب كيروش

إعلامي: الحضري يطلب الرحيل من جهاز المنتخب بسبب كيروش

رضا عبدالعال: لاعبو المنتخب لم يكونوا على وفاق مع حسام البدري

رضا عبدالعال: لاعبو المنتخب لم يكونوا على وفاق مع حسام البدري