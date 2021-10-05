موسيماني ينتظر التقرير الطبي لحسم مصير مشاركة «تاو» أمام الحرس الوطني

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سادت حالة من الإرتياح داخل النادى الأهلى، بعد مشاركة الجنوب إفريقي بيرسي تاو، لاعب الفريق في المران الجماعى كاملا أمس على ملعب التتش، بعد تماثل اللاعب للشفاء من الإصابة التي تعرض لها في العضلة الضامة، وشارك تاو في التدريبات البدنية وتدريبات الكرة التي اشتملت على فقرة بناء هجمات وكرات عرضية، وتقسيمة قوية في منتصف الملعب.

وطلب بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للاهلى تقرير خاص من طبيب الفريق عن حالة اللاعب ومدى قدرتة على المشاركة في مباراة الأهلى المقبلة أمام الحرس الوطنى المقررة يوم 16 أكتوبر الجارى في ذهاب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا لتجنب حدوث أنتكاسة جديدة للاعب مثلما حدث معه خلال مشاركتة مع منتخب جنوب أفريقيا قبل أن يتماثل للشفاء ليتعرض لاصابة جديدة جعلتة يغيب عن فترة طويلة عن التدريبات،ويخضع اللاعب لتدريبات خاصة في الوقت الراهن لتجهيزة للمشاركة أمام بطل النيجر