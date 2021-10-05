أخبار عاجلة

رسميًّا واستجابةً للأهالي.. تفعيل "مواقف منافذ مكة الـ5" للشاحنات والصهاريج -
الموارد البشرية: إيقاع العقوبة بحق منشأة اشترطت جنسية محددة للتوظيف -
"السوق السوداء للعمالة المنزلية".. سماسرة ومكافحة وهروب وهذا هو الحل -
مركز بلاغات العنف الأسري يتفاعل مع هاشتاق "#انقذو_فتو_وتالا_من_ابوهم" -
يديرها "الشهري".. "غرفة الرياض" تنظم ورشة عمل إجراءات كود البناء السعودي -
"صحة الطائف": تخفيض الإحالات المرضية إلى القطاع الخاص بنسبة 83 % خلال عام -
"فودكس" لـ"سبق": وفرنا تجربة رقمية متكاملة للعملاء بمعرض الرياض الدولي للكتاب -
نطق أخطر عبارة بعالم الطيران.. راكب يؤخّر إقلاع طائرة ساعتين -
"المسند" يبشّر بالهطولات المطرية: اليوم هو باكورة موسم الوسم -
الأرصاد تحذركم الأمطار قادمة وسحب رعدية على سماء القاهرة والجيزة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

تقاير إنجليزية تكشف كواليس مفاوضات ليفربول لتجديد عقد محمد صلاح

Print
تقاير إنجليزية تكشف كواليس مفاوضات ليفربول لتجديد عقد محمد صلاح تقاير إنجليزية تكشف كواليس مفاوضات ليفربول لتجديد عقد محمد صلاح

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

كشف تقرير صحفي نشرتة صحيفة ذا صن البريطانية ،عن تفاصيل جديدة في مفاوضات ليفربول مع محمد صلاح الخاصة بتجديد عقد الفرعون المصرى.

وذكر التقرير عن مساعي الريدز لانهاء تجديد عقد مو الذي ينتهى في صيف 2023 بعدما صار النجم المصرى أحد أهم عوامل الانتصارات التي يحققها الفريق في المباريات .

وأضاف التقرير أن صلاح طلب راتبا أسبوعيا 500 ألف إسترليني للموافقة على التجديد غير صحيحة. وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن طلبات صلاح تتراوح بين 300 و380 ألف إسترليني أسبوعيًا، ما سيجعله صاحب أعلى راتب في ليفربول. وأوضحت «صن» أن صلاح يشترط أيضًا أن يكون عقده الجديد مع ليفربول حتى 2025 فقط. وكشفت الصحيفة أن مفاوضات التجديد بين صلاح وليفربول لا تزال جارية، رغم تصريح يورجن كلوب، مدرب الريدز، مؤخرًا بأنه لا يعرف شيئًا عن محادثات اللاعب المصري مع النادي بشأن العقد الجديد. يذكر أن صلاح يحصل حاليًا على راتب أسبوعي يبلغ 200 ألف إسترليني، ما يجعله صاحب ثاني أعلى أجر في ليفربول بعد فيرجيل فان دايك (235 ألف إسترليني أسبوعيًا).

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
محافظ المنيا يبحث مع رئيس جامعة دراية التعاون لدعم القوافل الطبية لقرى «حياة كريمة»

محافظ المنيا يبحث مع رئيس جامعة دراية التعاون لدعم القوافل الطبية لقرى «حياة كريمة»

حالة الطقس اليوم .. الأرصاد تحذر: أمطار متفاوتة الشدة على القاهرة والمحافظات (فيديو)

حالة الطقس اليوم .. الأرصاد تحذر: أمطار متفاوتة الشدة على القاهرة والمحافظات (فيديو)

تعرف علي اخر اسعار الحديد و الاسمنت بعد زيادة سعر البنزين

تعرف علي اخر اسعار الحديد و الاسمنت بعد زيادة سعر البنزين

حبس صاحب ثلاجة بحوزته 2 طن جبن منتهى الصلاحية

حبس صاحب ثلاجة بحوزته 2 طن جبن منتهى الصلاحية