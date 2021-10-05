تقاير إنجليزية تكشف كواليس مفاوضات ليفربول لتجديد عقد محمد صلاح

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كشف تقرير صحفي نشرتة صحيفة ذا صن البريطانية ،عن تفاصيل جديدة في مفاوضات ليفربول مع محمد صلاح الخاصة بتجديد عقد الفرعون المصرى.

وذكر التقرير عن مساعي الريدز لانهاء تجديد عقد مو الذي ينتهى في صيف 2023 بعدما صار النجم المصرى أحد أهم عوامل الانتصارات التي يحققها الفريق في المباريات .

وأضاف التقرير أن صلاح طلب راتبا أسبوعيا 500 ألف إسترليني للموافقة على التجديد غير صحيحة. وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن طلبات صلاح تتراوح بين 300 و380 ألف إسترليني أسبوعيًا، ما سيجعله صاحب أعلى راتب في ليفربول. وأوضحت «صن» أن صلاح يشترط أيضًا أن يكون عقده الجديد مع ليفربول حتى 2025 فقط. وكشفت الصحيفة أن مفاوضات التجديد بين صلاح وليفربول لا تزال جارية، رغم تصريح يورجن كلوب، مدرب الريدز، مؤخرًا بأنه لا يعرف شيئًا عن محادثات اللاعب المصري مع النادي بشأن العقد الجديد. يذكر أن صلاح يحصل حاليًا على راتب أسبوعي يبلغ 200 ألف إسترليني، ما يجعله صاحب ثاني أعلى أجر في ليفربول بعد فيرجيل فان دايك (235 ألف إسترليني أسبوعيًا).