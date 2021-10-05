افتتاح 3 مشروعات تنموية بمدينة العريش بقيمة 87.4 مليون جنيه

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واصلت محافظة شمال سيناء، اليوم الثلاثاء، احتفالاتها بالذكرى الـ48 لانتصارات السادس من أكتوبر المجيدة، حيث افتتح اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء يرافقه اللواء هشام الخولي نائب المحافظ، عدد 3 مشروعات تنموية بمدينة العريش بقيمة 87 مليون و400 ألف جنيه.

وأكد المحافظ على اهتمام الدولة والرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم وتطوير المرافق الخدمية وإقامة العديد من المشروعات في نطاق محافظة شمال سيناء، مشيرًا إلى أنه تم انفاق مبلغ 650 مليار جنيها خلال الفترة الماضية معظمها مرافق خدمية ومشروعات بنية تحتية«من كبارى وأنفاق وطرق وكهرباء ومياه وغيرها».

وافتتح المحافظ يرافقه اللواء هشام الخولي نائب المحافظ، عبدالعال البدري سكرتير عام المحافظة المساعد، حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم، وغريب حسن، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بشمال سيناء، المدرسة التكنولوجية اليابانية بالعريش

وأكد المحافظ، على أن المدرسة اليابانية على مساحة 10 آلاف متر مربع وبتكلفة تقدر ب ١7 مليون و900 ألف جنيه، وتضم ٣ أدوار بها ١٤ فصل تعليمي وقاعات للأنشط ة«حاسب إلى-اقتصاد منزلي-مصادر-مجال زراعي-تربية فنية-تربية موسيقية»، بجانب معمل للعلوم ومكتبة ومساحات خضراء وملعب متكامل.

كما افتتح المحافظ يرافقه اللواء هشام الخولي، نائب المحافظ، والمهندس حسام شاهين، رئيس مجلس ادارة محطة «شاهين غازتك»، محطة تموين السيارات بالغاز «شاهين غازتك» بشارع 23 يوليو بالعريش، حيث أكد المحافظ على أن المحطة على مساحة ألف متر مسطح وبتكلفة 60 مليون جنيه، وتضم 6 مسدس شحن، مركز اختبار للاسطوانات، مكتب للشحن، وحدة تحويل السيارات من البنزين إلى الغاز الطبيعي، مركز لتغيير الزيوت، مبني اداري يضم عدد من المكاتب الادارية.

وافتتح المحافظ يرافقه اللواء هشام الخولي، نائب المحافظ، العميد ماجد محمد احمد، رئيس مركز ومدينة العريش، مخازن مجلس مدينة العريش بمنطقة عاطف السادات بالعريش، لافتا إلى انها على مساحة 4500 متر مربع، بتكلفة 9.5 مليون جنيه، وتضم مجمع مخازن ومخزت سماوي مفتوح، ومبني اداري يضم عدد من المكاتب الادارية، مشيرًا إلى تركيب منظومة تأمين الكتروني للمخازن من الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري.