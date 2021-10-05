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المركز القومي للترجمة يشارك بمعرض الرياض الدولي للكتاب

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المركز القومي للترجمة يشارك بمعرض الرياض الدولي للكتاب المركز القومي للترجمة يشارك بمعرض الرياض الدولي للكتاب

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يشارك المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي في معرض الرياض الدولي للكتاب والذي يستمر حتى 10 أكتوبر الجاري .

يقدم المركز القومي للترجمة مجموعة من أحدث وأهم إصداراته نذكر منها «مثنوي»،«تاريخ شعبي للعالم»، «الصين في عشر كلمات»، «الحداثة الثورية»، «شرح الثورة الفرنسية»،«السعي وراء المجد»،«تاريخ البحث النقدي للعهد القديم»،«أفريقيا الحاضر والمستقبل»، «نور من الشرق»، اليهود في الامبراطورية العثمانية «،»تاريخ العرب العام «،»الصين في عشر كلمات البديلة.

«،»تفسير سفر ايوب وشرحه بالعربية«،»مذكرات زوجة ديستويفسكي، في عهد محمد على، نور من الشرق، سجون نختار أن نحيا فيها، ليلى وبراين، الجندر والوطن في الرواية العربية، يوسف إدريس خفايا الإبداع، مائة عام من الأدب الروسي، قراءات في اعمال نوال السعداوي، كتابة المذكرات الشخصية في القرن العشرين نسوة منتقبات، الحكايات الشعبية لشعوب اسيا، موسوعة كمبريدج في النقد الأدبي، حواديت الاطفال والبيوت، شرح الديانات لابنتي، مدخل إلى البحث النسوي ممارسة وتطبيقا، لاقتصاد السياسي للدكتاتورية، فوبيا الاسلام، هل انتهى القرن الامريكي. الاحتجاج :مقدمة ثقافية للحركات الاجتماعية، أماكن صغيرة وقضايا كبيرة، الحداثة والابهام، جسد متألم :صنع العالم وتفكيكه، مدخل إلى الايدلوجيات السياسية، ضمير شخص ليبرالي، التاريخ السري لتاّمر بريطانيا مع الأصوليين.

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