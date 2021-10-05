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توافق على تخفيض تحليل «PCR» لفيروس كورونا (تعرف على الأسعار)

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الحكومة توافق على تخفيض أسعار تحليل «PCR» لفيروس كورونا (تعرف على الأسعار) توافق على تخفيض تحليل «PCR» لفيروس كورونا (تعرف على الأسعار)

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وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، على تخفيض قيمة المصروفات الإدارية التي يتم تحصيلها من المسافرين الراغبين في إجراء تحليل PCR COVID19 وفقاً للمتغيرات في الكواشف الخاصة بإجراء تلك التحاليل، وعناصر تكاليف التشغيل، لتقديم الخدمة في الوقت المحدد، وكذلك استحداث خدمات مختلفة.

ونص القرار على أن يكون التحليل للمصريين بقيمة 900 جنيه بدلاً من 1200 جنيه، ولغير المصريين بقيمة 1200 جنيه، بدلاً من 1600 جنيه، مع استحداث خدمة إصدار التحليل خلال ساعتين بقيمة 1600 جنيه للمصريين، و1800 جنيه لغير المصريين، كما يتم إجراء التحليل بالمطارات وفقاً لمتغيرات الوضع الوبائي بقيمة 1000 جنيه.

وخلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مستجدات الوضع الحالي لمعدلات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى الجمهورية وعلى المستوى العالميّ، وموقف تلقي المواطنين للقاحات المضادة للفيروس، وموقف تصنيعها محليًا.

واستهلت وزيرة الصحة عرضها بالإشارة إلى ما أكدته منظمة الصحة العالمية من الحاجة الملحة لكل دول العالم إلى العمل على تعزيز قدراتها التصنيعية في المجال الطبي، وخاصة فيما يتعلق بالأدوات التشخيصية والأكسجين والعلاج والإمدادات الطبية واللقاحات المضادة للفيروس، مؤكدة أن الدولة المصرية تعمل على ذلك، وتُسخر إمكاناتها لتعزيز القدرات التصنيعية في هذا المجال، وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح ، رئيس الجمهورية.

المصرى اليوم

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