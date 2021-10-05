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وزير الإسكان يتفقد مشروعات أسوان الجديدة

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وزير الإسكان يتفقد مشروعات أسوان الجديدة وزير الإسكان يتفقد مشروعات أسوان الجديدة

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تفقد وزير الإسكان، الدكتور عاصم الجزار، يرافقه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، عددًا من المشروعات بمدينة أسوان الجديدة، منها مشروع الإسكان الإجتماعى والذى يضم ٤٠٢٠ وحدة سكنية في مرحلته الأولى حيث تعتبر المدينة إضافة هامة لتحقيق الإمتداد العمرانى المطلوب وتخفيف الضغظ والتكدس السكانى عن مدينة أسوان القديمة.

كما شملت الزيارة تفقد مشروع الممشى السياحى الجارى تنفيذه لخدمة المرحلتين الأولى والثانية بالشريط النهرى والذى يعد نقله حضارية وسياحية جديدة على طريق التنمية حيث يتم تنفيذ المشروع على مساحة إجمالية تصل إلى ١٠٥٠ فدان بتكلفة إستثمارية تصل لنحو مليار و٢٠ مليون جنيه.

ويوفر المشروع فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لنحو ٧٥٠ عاملاً وفنيًا ومهندسًا، ويضم المشروع أيضًا منطقة الفيلات ١٤٣ فيلا على مرحلتين، وكذا الحديقة النيلية والبازارات النوبية، فضلاً عن منطقة الفندق والمجمع التجارى الترفيهى، علاوة على أنه يضم أول مسرح رومانى على ضفاف النيل بصعيد بسعة ٣ آلاف متفرج.

المصرى اليوم

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