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أشاد الحاج حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين، الثلاثاء، بمواجهة اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الحازمة للجزارين بمحافظة أسوان، خاصة إن المحافظ وجه بتثبيت سعر اللحوم عند 120 جنيه، مطالبا المحافظين في جميع محافظات الجمهورية اتخاذ نفس الخطوة طبقا للوضع على الارض بمحافظتهم واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال أصحاب محال الجزارة لمنع جشع البعض ومنعا لانفلات أسعار اللحوم الحمراء تحقيقا لمصلحة المواطن.

وأضاف «أبوصدام» في بيان، الثلاثاء، أن أسعار اللحوم الحمراء ارتفعت قليلا في بعض المدن المصرية بعد تحرك أسعار اللحوم الحية تزامنًا مع ارتباك حركة استيراد اللحوم من البرازيل والهند جراء ظهور مرض جنون البقر بالبرازيل ونيباه بالهند، مشيرًا إلى أن أسعار اللحوم الحمراء الكندوز تراوحت في محلات الجزارة في مختلف المحافظات والمناطق بين 120 إلى 160 جنيها، وسجل سعر الضأن بين 130 إلى 170 جنيه، وتراوحت أسعار اللحم الجملي بين 100 إلى 110 جنيهات، فيما يباع البتلو ما بين 140 إلى 180 جنيهًا في ارتفاع طفيف عن الأيام الماضية.

وأوضح نقيب الفلاحين أن محافظ أسوان ساهم في منع انفلات الأسعار، وكلف حملة مكبرة لتثبيت أسعار اللحوم عند 120 جنيها، وألزم الجزارين بوضع لافتة توضيحية بالأسعار المقررة، وأمر الجهات المختصه باتخاذ إجراءات رادعة للمخالفين مما ساهم في ضبط سوق اللحوم بمحافظة أسوان.