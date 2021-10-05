«ملتقى الحوار».. أول منظمة عربية تنضم إلى تحالف دولي لمكافحة الاتجار بالبشر

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انضمت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان إلى مجتمع GLC لمكافحة الإتجار بالبشر العالمي مع منظمة تشاب داي- Chab Dai التي تسعى إلى وضع حد لجميع أشكال الإساءة والرق الحديث على الصعيد العالمي من خلال بناء حركة لتمكين المجتمعات المحلية، وتعزيز النظم، واستعادة العدالة للناجين.

ويعتبر مجتمع GLC مشروع مجتمعي تعاوني ونما على صعيد عمل مشروع التحالف الكمبودي لبناء حركة منسقة ومطلعة لمكافحة الاتجار بالبشر والرق الحديث على نطاق عالمي، ويتكون مجتمع GLC من أكثر 170 عضوا من أكثر من عضو 39 دولة.

وتقع مقرات أعضاء المجتمع في دول « الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، المملكة المتحدة، الدنمارك، فرنسا، هولندا، بلجيكا، إسبانيا، إيطاليا، رومانيا، ألمانيا، البرتغال، بلغاريا، السويد، سويسرا، سلوفاكيا، تركيا، برمودا، هندوراس، المكسيك، ترينيداد وتوباغو، أستراليا ونيوزيلندا، تايلاند، الفلبين، هونغ كونغ، كمبوديا، إندونيسيا، نيبال، الهند، فيتنام، سنغافورة، ماليزيا، بنغلاديش. كما تتواجد عضويات لبعض المنظمات داخل أفريقيا في الدول الآتية: جنوب أفريقيا، كينيا، ملاوي، ليسوتو، سيراليون، وزامبيا».

ويسعى الملتقى للقضاء على كافة أشكال الإتجار بمصر حيث يقوم برصد عمليات الإتجار بالبشر، وينظم الندوات وورش العمل بكافة المحافظات للتوعية والتحذير بمخاطر عمليات الإتجار بالبشر، بالإضافة إلى إصدار التقارير المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان والناتجة عن الإتجار بالبشر.

ومن ناحية أخرى، يقوم المشروع بتجهيز الأعضاء وموظفيهم من خلال منتديات بناء القدرات والدورات التدريبية، وتسهيل التواصل في المؤتمرات النصف سنوية، والعمل بشكل جماعي على تعزيز أفضل الممارسات ومعايير الرعاية من أجل بناء مجتمع أقوى وأكثر ارتباطا لمكافحة الاتجار بالبشر.