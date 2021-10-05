الصندوق العالمي لأبحاث السرطان يحذّر من مكمل غذائي

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مع تسارع وتيرة اليوم واضطرار البعض للعمل لساعات أطول، يلجأ معظمنا إلى المكملات الغذائية، لكن الصندوق العالمي لإبحاث السرطان«WCRF» أصدر تحذيرا بشأن أحد المكملات الغذائية، كونه يزيد من خطر الإصابة بسرطان الرئة.

وفيما يلجأ العديد من الناس إلى المكملات الغذائية؛ كمركبات تدعم النمو والصحة، ربط الصندوق العالمي لأبحاث السرطان بين- بيتا كاروتين- وزيادة خطر الإصابة بسرطان الرئة.

وأكد الصندوق العالمي لأبحاث السرطان أن تناول جرعات عالية من مكملات بيتا كاروتين قد تزيد من خطر الإصابة بسرطان الرئة لدى بعض، لافتًا إلى زيادة فرص تعرض الأشخاص المدخنين أو الذين تعرضوا للأسبستوس.

واعتمد الصندوق العالمي لأبحاث السرطان على دراسات أجريت على 29000 مدخن من الذكور، زيادة بنسبة 18% في سرطان الرئة في المجموعة التي تلقت 20 ملغ من بيتا كاروتين يوميا لمدة خمس إلى ثماني سنوات.

كذلك وجدت دراسة أخرى أجريت على 18000 شخص زيادة بنسبة 28% في حالات الإصابة بسرطان الرئة لدى الأشخاص الذين لديهم تاريخ من التدخين، أو التعرض للأسبستوس (معدن سيليكات ليفي طبيعي).

وتناول هؤلاء الأشخاص 30 ملغ من بيتا كاروتين بالإضافة إلى 25000 وحدة من الريتينول ( أحد أشكال فيتامين a) يوميا لمدة أربع سنوات.

وبناء على هذه النتائح اصدر الصندوق العالمي لابحاث السرطان تحذيرًا مفاده أنه في حال كنت تدخن أو كان لديك تاريخ من التدخين أو التعرض للأسبستوس، فلا يجب أن تتناول كميات كبيرة من مكملات بيتا كاروتين لفترات طويلة من الزمن، وفقا لـ«Mayo Clinic».

ويتابع الموقع الصحي: «ومع ذلك، تعتبر الأطعمة الغنية بالبيتا كاروتين آمنة ويبدو أنها تقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان وربما أمراض القلب».

ويعطي بيتا كاروتين الفاكهة والخضروات الصفراء والبرتقالية لونها. ويتحول إلى فيتامين a في الجسم، لذلك يمكنه أداء نفس الوظائف في الجسم مثل فيتامين a.

ويمكن للأشخاص الذين يحتاجون إلى مركب البيتاكاروتين اللجوء إلى مصادره الطبيعية، في كل من الخضراوات الصفراء والخضراء (الورقية)- مثل السبانخ والجزر والفلفل الأحمر، والفاكهة الصفراء- مثل المانجو والبابايا والمشمش.

ووفقا للصندوق العالمي لأبحاث السرطان WCRF لا يوجد دليل قوي على أن بقية المكملات الغذائية تشكل خطرًا مشابهًا، غير أن هناك أبحاث أثبتت أن الكالسيوم يمكنه الحد من مخاطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.