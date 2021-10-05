سمر حمزة تتأهل إلى نصف نهائي بطولة العالم للمصارعة باسلو

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تأهلت سمر حمزة لاعبة المنتخب المصري للمصارعة، إلى نصف نهائي بطولة العالم المقامة بالعاصمة النرويجية "أوسلو" في الفترة من 2 وحتى 5 أكتوبر الجاري. وتأهلت "حمزة" لقبل النهائي عقب فوزها على اليابانية "ياسوها ماتسويوكي" بنتيجة 4 - 2. وكانت لاعبة منتخب مصر قد فازت على بطلة كازاخستان في دور الـ16 بنتيجة 2 - 1، ضمن منافسات وزن تحت 76 كجم.

الجدير بالذكر، أن سمر حمزة عدلت عن قرار اعتزالها، الذي أعلنته عقب العودة من المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020. وكانت سمر حمزة قد ودعت منافسات طوكيو في أولى مبارياتها حيث اصطدمت ضمن وزن 76 كجم باللاعبة الروسية نالتاليا فوروبيفا صاحبة ذهبية لندن 2012 وفضية ريو دي جانيرو 2016.