أخبار عاجلة

رسميًّا واستجابةً للأهالي.. تفعيل "مواقف منافذ مكة الـ5" للشاحنات والصهاريج -
الموارد البشرية: إيقاع العقوبة بحق منشأة اشترطت جنسية محددة للتوظيف -
"السوق السوداء للعمالة المنزلية".. سماسرة ومكافحة وهروب وهذا هو الحل -
مركز بلاغات العنف الأسري يتفاعل مع هاشتاق "#انقذو_فتو_وتالا_من_ابوهم" -
يديرها "الشهري".. "غرفة الرياض" تنظم ورشة عمل إجراءات كود البناء السعودي -
"صحة الطائف": تخفيض الإحالات المرضية إلى القطاع الخاص بنسبة 83 % خلال عام -
"فودكس" لـ"سبق": وفرنا تجربة رقمية متكاملة للعملاء بمعرض الرياض الدولي للكتاب -
نطق أخطر عبارة بعالم الطيران.. راكب يؤخّر إقلاع طائرة ساعتين -
"المسند" يبشّر بالهطولات المطرية: اليوم هو باكورة موسم الوسم -
الأرصاد تحذركم الأمطار قادمة وسحب رعدية على سماء القاهرة والجيزة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

الأردن والسودان يشاركان في معرض «تراثنا» (تفاصيل)

Print
الأردن والسودان يشاركان في معرض «تراثنا» (تفاصيل) الأردن والسودان يشاركان في معرض «تراثنا» (تفاصيل)

اشترك لتصلك أهم الأخبار

يستضيف معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية، والذي ينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للعام الثالث على التوالي، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح ، رئيس الجمهورية، المملكة الأردنية الهاشمية والسودان، وذلك في إطار تعزيز التعاون والروابط المشتركة بين الشعوب وتشجيع التجارة البينية والتكامل الاقتصادي إقليميًا.

وتنطلق فعاليات المعرض يوم السبت المقبل 9 أكتوبر ولمدة أسبوع، بمركز المعارض الدولية في التجمع الخامس بالقاهرة.

وأكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، على أن مشاركة الأشقاء العرب في المعرض السنوي للحرف التراثية «تراثنا»، تعكس الإرادة السياسية التي تهدف لتقوية العلاقات الاقتصادية والثقافية والتجارية بين والدول العربية وتبادل الخبرات في مجال دعم وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة، حيث تتيح مشاركة هذه الدول في المعرض الفرصة لتشجيع التبادل التجارى بين أصحاب المشروعات الصغيرة في مصر وفي هذه الدول، ومساعدتهم على الانفتاح على أسواق تصديرية جديدة مما يمكنهم من الاستمرار في مشروعاتهم والتوسع فيها.

أوضحت «جامع» أن جهاز تنمية المشروعات يحرص على استضافة الدول الشقيقة في معرض تراثنا ليصبح تجمعا محليًا وإقليميًا يضم عدد كبير ومتنوع من المنتجات الإبداعية والعروض الحية التي تعبر عن الثقافات المختلفة للشعوب العربية؛ مما يقدم لزوار المعرض تجربة تسويقية وترفيهية على حد سواء.

وأشارت الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، إلى أن إدارة المعرض خصصت أجنحة متميزة لمنتجات الأردن والسودان الفنية والتراثية التي تعبر عن المواريث الثقافية والحضارية والفولكلورية لهذه البلدان ومنها المنتجات التراثية المصنعة من الأخشاب والعاج والجلود السودانية، بجانب المشغولات اليدوية ومستحضرات التجميل الطبيعية المعروفة في الأردن.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الرئيس السيسي للعالم: ملف التنوع البيولوجي ينذر بكارثة عالمية

الرئيس السيسي للعالم: ملف التنوع البيولوجي ينذر بكارثة عالمية

السيسي يصدر قرارين جمهوريين جديدين (التفاصيل)

السيسي يصدر قرارين جمهوريين جديدين (التفاصيل)

السيسي: العالم يعيش مرحلة دقيقة تتطلب تكاتف الجهود لمواجهة التحديات

السيسي: العالم يعيش مرحلة دقيقة تتطلب تكاتف الجهود لمواجهة التحديات

تتحرك في منطقة آمنة .. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الثلاثاء 12 أكتوبر 2021

تتحرك في منطقة آمنة .. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الثلاثاء 12 أكتوبر 2021