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بعث السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، اليوم الثلاثاء، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة ذكرى السادس من أكتوبر. وتضمنت البرقية أصدق تهاني وأطيب تمنيات السلطان هيثم، للرئيس السيسي بوافر الصحة والسعادة، وللشعب المصري الشقيق بالمزيد من الرخاء والازدهار.

ووضع الرئيس عبدالفتاح السيسي أكاليل الزهور على قبر الجندي المجهول والزعيمين أنور السادات وجمال عبدالناصر في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الـ ٤٨ لانتصارات أكتوبر المجيدة.

صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.