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سلطان عمان يُهنئ الرئيس بذكرى السادس من أكتوبر

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سلطان عمان يُهنئ الرئيس السيسي بذكرى السادس من أكتوبر سلطان عمان يُهنئ الرئيس بذكرى السادس من أكتوبر

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بعث السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، اليوم الثلاثاء، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح ، بمناسبة ذكرى السادس من أكتوبر. وتضمنت البرقية أصدق تهاني وأطيب تمنيات السلطان هيثم، للرئيس السيسي بوافر الصحة والسعادة، وللشعب المصري الشقيق بالمزيد من الرخاء والازدهار.

ووضع الرئيس عبدالفتاح السيسي أكاليل الزهور على قبر الجندي المجهول والزعيمين أنور السادات وجمال عبدالناصر في إطار احتفالات والقوات المسلحة بالذكرى الـ ٤٨ لانتصارات أكتوبر المجيدة.

صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

المصرى اليوم

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