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المملكة تستعرض الفرص الاستثمارية لـ"الطاقة والمياه" في ويتيكس 2021

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المملكة تستعرض الفرص الاستثمارية لـ"الطاقة والمياه" في ويتيكس 2021 المملكة تستعرض الفرص الاستثمارية لـ"الطاقة والمياه" في ويتيكس 2021
خلال الفترة من 5 إلى 7 أكتوبر.. تحت مظلة "استثمر في "

المملكة تستعرض الفرص الاستثمارية لـ

تشارك وزارة الاستثمار ومجموعة من الجهات الحكومية والمشاريع الكبرى والقطاع الخاص في معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة "ويتيكس 2021" خلال الفترة من 5 إلى 7 أكتوبر، تحت مظلة "استثمر في السعودية".

وتهدف المشاركة لاستعراض الفرص الاستثمارية للشركات والمستثمرين وإظهار التزام المملكة باستقطاب الاستثمارات النوعية في قطاعي الطاقة والمياه ونقل التقنية والمعرفة وتوطينها بالتعاون مع الجهات الحكومية والشراكة مع القطاع الخاص.

وتخطط المملكة في ضوء رؤية 2030 لإنتاج 50% من احتياجاتها للطاقة من خلال مصادر الطاقة المتجددة لتلبية الطلب المتزايد للطاقة، وإضافة 5,5 ملايين متر مكعب يومياً من مياه البحر المحلاة بحلول 2026.

وتشارك تحت مظلة "استثمر في السعودية"، كل من الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وصندوق التنمية الصناعية السعودي ونيوم والشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" وشركة المياه الوطنية وشركة نقل وتقنيات المياه والشركة السعودية لشراكات المياه.

يذكر، أن المملكة أكبر دولة منتجة للمياه المحلاة في العالم وتصنف في المرتبة السادسة عالمياً في إمكانات إنتاج الطاقة الشمسية وفي المرتبة 13 في إمكانات إنتاج طاقة الرياح، كما تأتي في المرتبة 11 في إنتاج الطاقة الكهربائية عالمياً.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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