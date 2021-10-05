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رسميًّا واستجابةً للأهالي.. تفعيل "مواقف منافذ مكة الـ5" للشاحنات والصهاريج
-
الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 10:54 صباحاً
الموارد البشرية: إيقاع العقوبة بحق منشأة اشترطت جنسية محددة للتوظيف
-
الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 10:54 صباحاً
"السوق السوداء للعمالة المنزلية".. سماسرة ومكافحة وهروب وهذا هو الحل
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الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 10:54 صباحاً
مركز بلاغات العنف الأسري يتفاعل مع هاشتاق "#انقذو_فتو_وتالا_من_ابوهم"
-
الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 10:54 صباحاً
يديرها "الشهري".. "غرفة الرياض" تنظم ورشة عمل إجراءات كود البناء السعودي
-
الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 10:54 صباحاً
"صحة الطائف": تخفيض الإحالات المرضية إلى القطاع الخاص بنسبة 83 % خلال عام
-
الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 10:54 صباحاً
"فودكس" لـ"سبق": وفرنا تجربة رقمية متكاملة للعملاء بمعرض الرياض الدولي للكتاب
-
الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 10:54 صباحاً
نطق أخطر عبارة بعالم الطيران.. راكب يؤخّر إقلاع طائرة ساعتين
-
الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 10:54 صباحاً
"المسند" يبشّر بالهطولات المطرية: اليوم هو باكورة موسم الوسم
-
الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 10:54 صباحاً
الأرصاد تحذركم الأمطار قادمة وسحب رعدية على سماء القاهرة والجيزة
-
الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 10:53 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
فيديو اليوم السابع
الاعصار شاهين راح فين؟.. الأرصاد ترد وتوجه نصائح للطلاب بأول أيام الدراسة
فيديو
فيديو اليوم السابع
الثلاثاء 05 أكتوبر 2021 02:07 مساءً
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