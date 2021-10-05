وزير الإسكان يتفقد مشروع الصرف الصحي بقرية فارس في أسوان

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تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان عدد من المشروعات الجارية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة رافقهم الدكتور مهندس سيد إسماعيل نائب الوزير لشئون البنية الأساسية، ونائب المحافظ أحمد شعبان، واللواء إيهاب خضر رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

واستهل الوزير الزيارة بتفقد مشروع الصرف الصحى بقرية فارس التابعة لمركز كوم أمبو والذى يخدم أكثر من ١٤ ألف نسمة وتنفذه الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بتكلفة ١٦٩ مليون جنيه حيث يضم المشروع محطة معالجة بطاقة ٢ إلى ٣ ألاف م٣/ يوم بنسبة تنفيذ ٢٠ ٪، بجانب عدد ٢ محطة رفع رئيسية وفرعية، بالاضافة إلى الشبكات بنسبة تنفيذ ٢٥٪ منها شبكات الإنحدار بطول ٤٤ كم، وأيضاً خط الطرد بطول ٤ كم، وهو الذي يتوازي مع قيام الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بتنفيذ مشروع إحلال وتجديد ١٥ كم من الخطوط الرئيسية لمياه الشرب بتكلفة ٧.٢ مليون جنيه بأقطار مختلفة تصل إلى ٨ بوصة بنفس القرية، بجانب مشروع مد وتدعيم باقي الشبكات بتكلفة ٢ مليون جنيه وبطول ٦ كم، وبقطر ٤ بوصة.

وحرص الدكتور عاصم الجزار واللواء أشرف عطية على عقد لقاء مع أهالي قرية فارس للإستماع إلى مطالبهم ووجهات نظرهم في المشروعات المنفذة وقياس مدى رضاهم حيث أعرب الأهالي عن شكرهم وتقديرهم للرئيس السيسى على هذه المبادرة التنموية الغير مسبوقة في تاريخ مصر الحديث.

كما تفقد وزير الإسكان ومحافظ أسوان عدد من المشروعات التي يقوم بتنفيذها جهاز التعمير التابع للوزارة بنفس القرية أيضاً ومنها مجمع الخدمات والجارى إنشاؤه على مساحة ٩٠٠ م٢ وبتكلفة ١٠ مليون جنيه حيث يضم منافذ خدمة للإدارة المحلية والتضامن الإجتماعى والتموين والسجل المدنى والشهر العقارى ومركز تكنولوجى من أجل تخفيف أعباء ومشقة تنقل المواطنين ويأتي إنشاء هذا المجمع ضمن إنشاء ٣١ مجمع بمراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة.