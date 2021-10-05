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التحريات: المتهم بقتل زوجته تعاطى مخدرات وألقاها في ترعة أبو النمرس

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التحريات: المتهم بقتل زوجته تعاطى مخدرات وألقاها في ترعة أبو النمرس التحريات: المتهم بقتل زوجته تعاطى مخدرات وألقاها في ترعة أبو النمرس

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كشفت التحقيقات في اتهام عامل بقتل زوجته وإلقاء جثتها في ترعة منطقة أبوالنمرس جنوب الجيزة أن الزوج مدمن مواد مخدرة وأنه قام بتهشيم رأس زوجته وإلقاء جثتها في الترعة وهو تحت تأثير مخدر الاستروكس.

كانت قسم شرطة أبوالنمرس تلقى بلاغا بالعثور على جثة ربة منزل بإحدى الترع في منطقة أبوالنمرس، انتقل ضابط القسم إلى مكان البلاغ، وبالفحص والتحريات تبين أن عاملا مقيما بمنطقة الهرم قتل زوجته بسبب خلافات نشبت بينهما.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم، وبمواجهته بالتحريات اعترف بارتكاب الواقعة، بسبب خلافاته المتكررة مع زوجته المجني عليها، مؤكدا أنه اعتدى عليها بآلة حادة ثم إلقى جثتها في المياه.

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كشف المتهم في التحقيقات أنه استدرج زوجته إلى مكان وقوع الحادث، وقام بالاعتداء عليها بآلة حادة، وحرر محضرا بتغيبها لإبعاد الشبهة الجنائية عن نفسه، وتمكن فريق البحث من كشف غموض الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات في الحادث.

المصرى اليوم

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