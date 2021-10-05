رئيس برلمانية «الشعب الجمهوري»: سيناء تشهد نهضة غير مسبوقة

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قال اللواء محمد صلاح أبوهميلة، عضو مجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وضع تنمية سيناء على رأس أولوياته، فبعد مرور 7 سنوات على الحرب على الحرب على الإرهاب، ومرور 48 عاما على حرب أكتوبر المجيدة، فقد نجحت الدولة في تنمية سيناء صناعيا وزراعيا وعمرانيا وتعدينيا ومدت الطرق والجسور وأنشأت الأنفاق لتعود أرض الفيروز جنة مصر .

وأضاف أبوهميلة، في بيان أًدره، اليوم الثلاثاء، أن الدولة أنفقت على تنمية سيناء أكثر من 700 مليار جنيه خلال 6 سنوات، ومنذ عام 2014 وتم تكليف الهيئة الهندسية بتنفيذ 418 مشروعا بسيناء بإجمالي تكلفة بلغت 468 مليار جنيه، نفذت الدولة منها 267 مشروعا وجاري تنفيذ 110 مشروعا أخر، موضحا أن سيناء وضعت في خريطة التنمية والنهضة الاقتصادية الشاملة لتساهم في زيادة الدخل القومي .

أوضح أبوهميلة، أنه خلال الأيام الماضية افتتح الرئيس السيسي محطة معالجة مياه الصرف في مصرف بحر البقر والتي تستهدف استصلاح من 400 إلى 500 ألف فدان في سيناء والتي ستحول سيناء إلى جنة خضراء تساهم في زيادة الدخل القومي وزيادة الصادرات المصرية،هذا بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات أخرى كمحطات معالجة لاستصلاح الأراضي مثل محطة معالجة مياه مصرف المحسمة، وتنفيذ 23 محطة تحلية مياه بحر، إضافة إلى أن الأراضي المستصلحة المنزرعة حاليا بسيناء قد زادت لتصل إلى 225 ألف فدان، إضافة إلى أنه تم تطبيق تجربة التجمعات البدوية الزراعية وإنشاء 14 تجمعا يضم أنشطة زراعية وسمكية لسكان جنوب سيناء، وجاري تنفيذ 7 تجمعات أخرى .

أشار أبوهميلة، إلى أن الدولة نفذت وجاري تنفيذ 6362 مشروعا صناعيا بسيناء ومدن القناة أيضا، إضافة إلى إنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بنطاق سيناء ومدن القناة تضم 4 مناطق صناعية و6 موانئ بحرية، إضافة إلى إطلاق 8 مناطق ومجمعات صناعية على خريطة الاستثمار الصناعي، وتشييد نفق الشهيد أحمد حمدي 2 الذي يربط القاهرة بمدن القناة الثلاث، والانتهاء من تنفيذ 35 طريقا بإجمالي 185 كيلو مترا لتسهيل حركة التنقل داخل المحافظة، إضافة إلى إنشاء 5 أنفاق أخرى أسفل قناة السويس، وتنفيذ 5 كباري عائمة أعلى القناة