مصرع سيدة صدمها قطار أثناء عبورها السكة الحديد بسوهاج

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لقيت اليوم سيدة مصرعها عندما صدمها قطار أثناء عبورها شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة بدائرة قسم أول مدينة سوهاج.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا باصطدام قطار بسيدة ووفاتها بدائرة قسم أول مدينة سوهاج، فانتقل اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية، وضباط المباحث، وتبين من المعاينة والفحص أنه أثناء مرور القطار المكيف «أسوان/ القاهرة»، اصطدم بالمدعوة نورا. ا. م «39 سنة- ربة منزل» وتقيم بدائرة مركز سوهاج، حال عبورها شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة، مما نتج عنه وفاتها، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سوهاج العام، وقرر شقيقها محمود «31 سنة- عامل» بمضمون ما تقدم، ولم يتهم أحداً بالتسبب في ذلك، وتحرر بالواقعة المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق.