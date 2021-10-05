بث مباشر| المتهم بقتل محفظ القرآن فى البحيرة: المسدس هو اللي كان على وضع سريع الطلقات

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قررت الدائرة ١٢ بمحكمة جنايات دمنهور المعقدة في مبنى محكمة ايتاي البارود تأجيل محاكمة المتهم بقتل محفظ قرآن مقيم بمركز كوم كوم حمادة في البحيرة

وسأل رئيس المحكمة المتهم خلال الجلسة إن كان قتل المجنى عليه، فقال إنه لم يكن يقصد قتل المجنى عليه، موضحا أن المسدس الذي كان بحوزته كان على وضع سريع الطلقات فخرجت منه الرصاصات لتقتل المجنى عليه، نافيا تعمد القتل.

وتشكلت الدائرة لمحاكمة المتهم برئاسة المستشار السعيد شوقي الصالحي، وعضوية المستشارين حسين رشدي حسين وتامر محمد علاء الدين عتمان.

وحضرت الجلسة والدة المجنى عليه وزوجته وطفليه.

وكانت مباحث البحيرة تمكنت بالاشتراك مع ضباط مباحث الغربية من ضبط المتهم بقتل «الشيخ عماد عوض» محفظ القرآن فى البحيرة والذي يقيم بقرية الصواف في مركز كوم حمادة، عن طريق اطلاق النار عليه أثناء وجوده قرب قرية التوفيقية التابعة لمركز إيتاي البارود فى محافظة البحيرة.

كان اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، تلقي إخطارًا من مستشفى ايتاي البارود العام، بوصول شاب مصاب بطلقات نارية، وتبين من الانتقال والفحص إصابة «عماد عبد المنعم عوض» ٣٦ سنة، مقيم قرية الصواف التابعة لمركز كوم حمادة بطلقات نارية أعلى الفخذ الايسر وتهتك بالأنسجة والشرايين وكذلك أسفل البطن، وتوفي فى المستشفي، وتم نقل الجثة إلي ثلاجة حفظ الموتي فى المستشفي ووضعها تحت تصرف النيابة العامة.

ووجه اللواء محمد شعراوي، مدير إدارة البحث الجنائي، بتشكيل فريق بحث ضم العقيد حازم خيرى رئيس فرع البحث الجنائي فى مركزي إيتاي البارود وشبراخيت، المقدم اسلام السعدنى، رئيس مباحث مركز شرطة إيتاي البارود، والنقيب كريم الشوني، معاون مباحث المركز لكشف غموض الحادث. وتوصلت تحريات فريق البحث الجنائي إلي أن وراء ارتكاب الجريمة «تيمور .م» مسجل خطر، ويقيم فى مدينة المحلة التابعة محافظة الغربية.

تم تقنين الإجراءات والتنسيق مع مديرية أمن الغربية وضبط المتهم والسلاح المستخدم في الحادث.

اعترف المتهم بارتكاب الجريمة، وتحرر المحضر اللازم، وباشرت نيابة ايتاى البارود الجزئية التحقيقات برئاسة المستشار محمد الشافعي، رئيس نيابة إيتاي البارود وأمانة سر محمد الشرقاوي.

محاكمة المتهم بقتل محفظ القرآن فى البحيرة

محاكمة المتهم بقتل محفظ القرآن فى البحيرة

محاكمة المتهم بقتل محفظ القرآن فى البحيرة

محاكمة المتهم بقتل محفظ القرآن فى البحيرة

محاكمة المتهم بقتل محفظ القرآن فى البحيرة

محاكمة المتهم بقتل محفظ القرآن فى البحيرة

محاكمة المتهم بقتل محفظ القرآن فى البحيرة