"اطبع" تقدّم خدماتها لزوار معرض الرياض الدولي للكتاب

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المنصة تضمّ أكثر من 200 مقدم خدمة طباعة حول المملكة

شكّلت منصة "اطبع" تحولاً نوعياً في مجال الطباعة والنشر كأول منصة لتقديم خدمات الطباعة أونلاين، وفي غضون سنوات انضم إليها أكثر من 200 مقدم خدمة طباعة حول المملكة، حيث تشمل الخدمات 35 مدينة ومحافظة داخل المملكة.

وتهدف المنصة إلى تسهيل عمليات الطباعة من أي مكان وفي أي وقت عبر آلية إلكترونية متكاملة وخيارات طباعة مناسبة لجميع العملاء، وتعمل بشكل مستمر على تطوير استقبال وإدارة الطلبات مع مقدمي الخدمة الذين يمثلون منصة اطبع في كل مكان.

وتشكل آلية العمل عليها خدمة نوعية لمحبي النشر والطباعة، وهي سهلة الاستخدام حيث يتم الدخول عبر الموقع أو التطبيق الإلكتروني Print.sa ويمكن لأي عميل الاستفادة من الخدمة وطباعة الملفات التي يرغب فيها عبر 4 خطوات سهلة ولا تستغرق أكثر من دقيقتين أو ثلاث.

وتقدم منصة "اطبع" خدماتها لقطاعات متعددة كالجهات التعليمية والأكاديمية والمتاجر الإلكترونية وخدمات الطلاب وغيرها، حيث أطلقت المنصة مشروعها الجديد مكتبة اطبع، وهي منصة إلكترونية لتقديم خدمات النشر الذاتي للمؤلفين والناشرين، الذين يستطيعون من خلال هذه البوابة الجديدة أن يعبروا إلى مستقبل النشر بواسطة تلك الخدمة "الطباعة عند الطلب" والتي توفرها مكتبة "اطبع".