ضبط مالك محل لتجارة المواد الغذائية في الدقهلية بتهمة الاتجار بالنقد

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ضبطت أجهزة الأمن، اليوم الثلاثاء، صاحب محل لتجارة المواد الغذائية بالدقهلية، لقيامه بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام صاحب محل لتجارة المواد الغذائية، مقيم بدائرة مركز شرطة نبروه بالدقهلية، بممارسة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون، متخذاً من المحل ملكه مسرحاً لمزاولة نشاطه الذي يؤدي إلى الإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد.

بتقنين الإجراءات تم ضبطه بالمحل حال قيامه بالتعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء وبحوزته مبالغ مالية عملات «محلية وأجنبية»، كما ضبط هاتفين محمول خاصين بالمتهم، بفحصهما تبين احتوائهما على العديد من الرسائل النصية والمحادثات المتبادلة الدالة على نشاطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.