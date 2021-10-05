أوروبا: الجرعة الثالثة المعززة من لقاح فايزر بعد 6 أشهر من الثانية

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أجازت الوكالة الأوروبية للأدوية إعطاء جرعة ثالثة من لقاح فايزر/بايونتيك المضاد لفيروس كورونا للبالغين الذين تزيد أعمارهم على 18 عاماً بعد 6 أشهر على الأقل من تاريخ تلقيهم الجرعة الثانية، بهدف تعزيز مناعتهم ضد فيروس كورونا.

وأجازت الوكالة، ومقرها في أمستردام، إعطاء الأشخاص الذين يعانون ضعفاً شديداً في جهاز المناعة جرعة ثالثة معززة من لقاح «فايزر» وكذلك أيضاً من لقاح «موديرنا»، وذلك بعد مرور 28 يوماً على الأقل من تاريخ تلقيهم الجرعة الثانية.

وأضافت، أن «القرارات المتعلقة بالجرعات الثالثة ستُتخذ من قِبل هيئات الصحة العامة على المستوى الوطني»،وأوضحت أنها رصدت «زيادة في مستويات الأجسام المضادة عند تلقي جرعة ثالثة من لقاح» «فايزر».

أما فيما خص الجرعة الثالثة من لقاحَي «فايزر» و«موديرنا» التي أجازت إعطاءها للأشخاص الذين يعانون نقصاً شديداً في المناعة، ومن بينهم المرضى الذين خضعوا لعملية زرع أعضاء، فقالت الوكالة إنه في بعض الأحيان لا تكفي جرعتان لإنتاج أجسام مضادة كافية لدى هذه الفئة من الناس.

وتجاوزت الإصابات في العالم 235 ملايين حالة ونحو 5 ملايين حالة وفاة.