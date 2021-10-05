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غنيم: أزمة فيسبوك ستكون حافز لرواد الأعمال في مجال التكنولوجيا الرقمية

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غنيم: أزمة فيسبوك ستكون حافز لرواد الأعمال في مجال التكنولوجيا الرقمية غنيم: أزمة فيسبوك ستكون حافز لرواد الأعمال في مجال التكنولوجيا الرقمية

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قال كريم غنيم، عضو مجلس إداره الغرفة التجارية بالقاهرة، إن تعطل مواقع التواصل لابد أن يدفعنا نحو الاستمرار بقوة في مسيره التحول الرقمي.

وتابع «غنيم»، أنه مهما تعددت الإشاعات بالأمس عن أسباب توقف اهم مواقع التواصل الاجتماعي عالميًا عن العمل، لكن يجب علينا الاعتماد على تصريحات شركة «فيسبوك» الرسمية، إذ قالت إن تغييرات في إعدادات أجهزة «الراوتر» الرئيسية تسببت بحدوث مشاكل أدت إلى انقطاع خدمة الاتصال.

واستطرد قائلا إن ما حدث بالأمس تأكيد واضح وصريح على أهمية المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي، إذ أنه أصبح القلب النابض للحياة والتواصل بين البشر جميعا على مستوى العالم سواء على مستوى الأفراد أو الشركات والمؤسسات، مما يحفزنا أيضا على الاستمرار بقوة في مسيرة التحول الرقمي التي بدأتها الدولة المصرية بالفعل وذلك لمواكبة التطور المحلي والعالمي للمستخدمين، كما يجب علينا العمل على تشجيع الشباب المصريين ورواد الأعمال في مجال التكنولوجيا الرقمية على تطوير أفكارهم وتوصيلهم بحضانات الأعمال.

المصرى اليوم

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