الدول الـ10 الكبرى على خط المواجهة.. مسؤولية تاريخية عن تلوث العالم منذ 1850

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6 من بين الـ10 دول الكبار من بينها الصين وروسيا لا تزال تظهر الطموح في خفض الانبعاثات الكربونية قبل انعقاد مؤتمر الأطراف بشأن المناخ «كوب 26»

وكشف تحليل لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتج من الوقود الأحفوري، والأسمنت وإزالة الغابات والتغيرات الناجمة عن استعمال الأرض، عن مسؤولية عدد من دول العالم منذ عام 1850، والتي تتحمل «المسؤولية التاريخية الأكبر» عن حالة الطوارئ المناخية التي يشهدها كوكب الأرض.

وقال تقرير لصحيفة الجارديان البريطانية اليوم إن هناك ستة دول من بين العشرة الكبار لا يزال لديها تعهدات جديدة «طموحة» للحد من انبعاثاتها الكربونية، وذلك قبل عقد القمة المناخية الأممية «كوب 26» في نوفمبر المقبل بمدينة جلاسجو.

وأشار التقرير إلى أن الست دول تتمثل في الولايات المتحدة، وألمانيا وبريطانيا وكندا الصين وروسيا والبرازيل، حيث تأتي الأخيرة بعد الولايات المتحدة كأكبر دول متسببة في «أكبر تلوث تراكمي»، في حين حلت المملكة المتحدة في الترتيب الثامن، وأخذت كندا الترتيب العاشر.

ونبه التقرير إلى أن ثاني أكسيد الكربون ظل موجودا في الغلاف الجوي لعدة قرون في حين أن الكمية التراكيمة من ثاني أكسيد الكربون المنبعثة ترتبط بشكل وثيق مع ارتفاع قدره 1.2 درجة السخونة التي شهدها العالم.

وتدعم «الانبعاثات التاريخية»، في مفاوضات الأمم المتحدة، دعاوى الدول النامية إلى تحقيق «عدالة مناخية» إلى جانب التفاوت في ثروة الدول، فضلا عن مطالبتها بأن تتحمل الدول التي تمكنت من تنمية ثرواتها على الوقود الأحفوري المسؤولية الأكبر في التحرك، وأن تقدم التمويل لتخفيض معدل ثاني أكسيد الكربون وتوفير الحماية ضد تأثيرات سخونة الكرة الأرضية.

ويشمل التحليل الذي نشره موقع «كاربون بريف» البريطاني المتخصص في التغيرات المناخية وتلوث البيئة، الانبعاثات الناجمة عن تدمير الغابات وغيرها من تغييرات جراء استخدام الأرض، إلى جانب أنواع الوقود الأحفوري وإنتاج الأسمنت، مما يدفع بكل من البرازيل وإندونسيا إلى قمة الدول العشر.

كما توضح البيانات أن العالم استخدم الآن 85% من الميزانية المخصصة للحد من ثاني أكسيد الكربون ما يوفر فرصة بمقدار 50% لتحجيم السخونة لتصل إلى 1.5 درجة، وهو حد الخطورة المتفق عليه في قمة باريس المنعقدة في 2015.

وذكر التحليل أن الولايات المتحدة، وألمانيا وبريطانيا وكندا تأتي على قمة الدول العشر التي تعهدت بتحقيق انخفاض أكبر في الانبعاثات الكربونية وذلك قبل قمة الأطراف المتعددة «كوب 26»، فبينما أكدت الولايات المتحدة أنها سوف تضاعف تبرعاتها المالية للدول النامية، اعتبرت دول أخرى هذه الخطوة أقل من أن تأتي من أكبر اقتصاد في العالم.

أما في يتعلق بروسيا فقد قطعت على نفسها عهدا جديدا، ولكنها تسمح بارتفاع معدل الانبعاثات الكربونية، حيث تصنفها مجموعة «متعقب حركة المناخ» (كات) بأنها غير كافية على نحو حرج مقارنة بالأهداف التي حددتها قمة باريس المناخية.