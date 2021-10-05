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محافظ القليوبية يتفقد أعمال النصب التذكاري وأرض لإقامة مشروعات للشباب ببنها

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محافظ القليوبية يتفقد أعمال النصب التذكاري وأرض لإقامة مشروعات للشباب ببنها محافظ القليوبية يتفقد أعمال النصب التذكاري وأرض لإقامة مشروعات للشباب ببنها

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تفقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، قطعة أرض على مساحة 1000 متر خلف مصنع الزيوت والصابون بمدينة بنها، على مقربة من الرياح التوفيقي، للمساهمة في توفير فرص عمل للشباب من خلال التوسع في عربات الطعام المتنقله.

وتابع المحافظ، أعمال تطوير حديقة أتريب، والتي سيوضع بها النصب التذكاري الجديد للجندي المجهول، وخلفه جدارية مدون عليها أسماء شهداء الوطن من أبناء القليوبية، مع تشجير الحديقة وزيادة المساحات الخضراء بها، وإنارتها من الداخل وحول السور، لإضفاء شكل جمالي وحضاري عليها، وكذا تطوير منطقة مدخل بنها ووضع لوحة مضيئة مكتوب عليها إسم محافظة القليوبية بشكل جمالي يليق بالمحافظة، وتطوير الجزيرة الوسطى بهذه المنطقة.

واطمأن المحافظ خلال الجولة أعمال الانشاءات المدنية، مشددا على دفع الأعمال والالتزام بالرسومات الهندسية والمواصفات القياسية المطلوبة، وإنشاء نصب تذكاري يليق بشهداء المحافظة الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن.

رافق المحافظ خلال الجولة، المهندس على عبدالستار رئيس مدينة بنها، والمهندس أسامة خليل وكيل وزارة الري.

المصرى اليوم

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